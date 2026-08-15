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Gobierno respalda decisión de la ANLA que da luz verde a la ampliación de la Autopista Norte

Desde Presidencia destacaron que la decisión se da en el marco de las gestiones adelantadas por el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Ampliación de la Autopista Norte podrá comenzar tras permiso de la ANLA.
Ampliación de la Autopista Norte podrá comenzar tras permiso de la ANLA.
Foto: ANLA.
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 15 de ago, 2026

Tras quedar formalizada la Resolución 2188 del 14 de agosto, mediante la cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales certificó el cumplimiento del requisito ambiental que estaba pendiente para continuar con el proyecto de ampliación de la Autopista Norte, desde Presidencia señalaron que la decisión se da en el marco de las gestiones adelantadas por el Gobierno y hace parte de su apuesta por impulsar obras de infraestructura.

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“Esta determinación materializa el compromiso del presidente Abelardo De La Espriella de impulsar las obras estratégicas que requiere el país y ofrecer soluciones concretas a los problemas de movilidad de Bogotá y Cundinamarca”, afirmaron a través de un comunicado.

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Es importante recordar que esta resolución no corresponde a una nueva licencia ambiental, pues el proyecto ya contaba con ese permiso desde enero. Sin embargo, la intervención de este sector estaba condicionada al cumplimiento de requisitos ambientales específicos, relacionados con el tramo entre los humedales Torca y Guaymaral. Ahora, la ANLA certificó que la concesionaria cumplió con esa condición y podrá avanzar en la totalidad del corredor.

El proyecto contempla la ampliación de aproximadamente 5,8 kilómetros de la Autopista Norte, entre las calles 191 y 245, con seis carriles por sentido y un carril exclusivo para TransMilenio. La Presidencia señaló que esta determinación busca contribuir a solucionar los problemas de movilidad de Bogotá y Cundinamarca.

A partir de ahora, la Concesionaria Ruta Bogotá Norte deberá continuar con la ejecución del proyecto de acuerdo con el cronograma y las obligaciones establecidas en la licencia ambiental. El Gobierno Nacional aseguró que mantendrá el seguimiento institucional a las obras para que el proyecto avance y se traduzca en resultados para la región.

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