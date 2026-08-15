Fuerte trancón en la NQS de Bogotá por manifestaciones este sábado: usuarios de TransMilenio caminan

Una jornada de manifestaciones genera fuertes afectaciones en la movilidad de Bogotá durante la tarde de este sábado, especialmente sobre la troncal NQS, donde miles de usuarios de TransMilenio han tenido dificultades para llegar a sus destinos.

De acuerdo con el reporte entregado por TransMilenio, la movilización comenzó alrededor de las 4:00 de la tarde y, para las 6:03 p. m., ya eran 48.420 los usuarios afectados por las alteraciones en el servicio.

La situación se concentra principalmente en el corredor de la NQS con Avenida Primera de Mayo. Debido a la presencia de los manifestantes y las condiciones de movilidad en este sector, varios servicios troncales han tenido que modificar su operación y realizar retornos para evitar la zona afectada.

Estaciones de TransMilenio que no están operando

TransMilenio informó que no están operando las estaciones Comuneros, Santa Isabel, Calle 30 Sur, Calle 38 Sur y General Santander. A esto se suma la suspensión del servicio de alimentación en estos puntos, lo que ha complicado aún más el desplazamiento de los pasajeros.



La situación ha provocado escenas de congestión y largas esperas. A través de videos compartidos en redes sociales se observa a varios usuarios descendiendo de los buses articulados en plena avenida y continuando su recorrido a pie, ante la imposibilidad de que los vehículos puedan avanzar normalmente por el corredor.

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En cuanto a los servicios troncales, TransMilenio señaló que se mantienen los retornos por la Calle Sexta y la estación General Santander, mientras que la flota zonal continúa prestando el servicio mediante desvíos sobre este mismo corredor.

La afectación también se extiende a quienes se movilizan en vehículos particulares y motocicletas. Por esta razón, las autoridades y el sistema de transporte recomiendan evitar la NQS en el sector comprometido y utilizar corredores alternativos como la Carrera 50, la Avenida Boyacá y la Avenida Villavicencio.

La recomendación para los viajeros es revisar el estado del sistema antes de iniciar sus recorridos y contemplar tiempos adicionales de desplazamiento, especialmente si deben atravesar el sur y centro-sur de Bogotá.

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Por ahora, la afectación permanece activa y la operación de TransMilenio continúa con modificaciones mientras las autoridades atienden la situación generada por la manifestación.