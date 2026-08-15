Conciertos benéficos en Bogotá tras el terremoto: artistas, fechas y cómo donar

La música también se convirtió en una forma de solidaridad con las comunidades afectadas por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto. En Bogotá, instituciones públicas, artistas y diferentes actores de la industria del entretenimiento organizaron tres jornadas musicales para recaudar fondos y apoyar a las familias damnificadas.

Los eventos se realizarán entre este sábado 15 y el domingo 23 de agosto y tendrán diferentes formatos, precios y mecanismos de donación. La programación incluye desde un concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá hasta una jornada que reunirá a reconocidos artistas nacionales e internacionales.

Concierto de la Filarmónica de Bogotá

La primera jornada será este sábado 15 de agosto, a las 4:00 de la tarde, en el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.



La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, y la Orquesta Filarmónica de Bogotá realizarán el Concierto de Solidaridad, cuyos recursos de boletería serán destinados a las personas afectadas por el terremoto en el Chocó, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca.

La entrada tiene un valor de 25.000 pesos y está disponible a través de TuBoleta.

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Hoy a las 4 de la tarde la @filarmonibogota ofrecerá un concierto de solidaridad en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.



Todo el recaudo de boletería será donado a los damnificados por el terremoto. También habrá un punto de acopio para donaciones en especie.



Acá compran las… https://t.co/qe8hlVcjqi — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 15, 2026

Además del aporte económico, el Auditorio Fabio Lozano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano funciona como punto de acopio. Los asistentes podrán llevar elementos como agua potable, cobijas, colchonetas, sábanas, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y suministros de primeros auxilios.

En el escenario estará la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección del venezolano Enluis Montes Olivar, con el pianista bogotano Daniel Díaz Padilla como solista.

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El repertorio incluye obras de Carl Maria von Weber y Piotr Ilich Chaikovski, además del Concierto para piano número 1 de Serguéi Rajmáninov.

Bogotá Suena: una noche de música independiente

La segunda iniciativa tendrá lugar el sábado 22 de agosto. Se trata de Bogotá Suena, una alianza que reunió a clubes, bares, restaurantes, artistas y diferentes integrantes del ecosistema musical de la capital.

Las puertas abrirán desde la 1:00 de la tarde y la jornada será para mayores de 18 años. Con una manilla, cuyo aporte solidario puede ser de 25.000 o 50.000 pesos, los asistentes podrán ingresar a los clubes participantes.

Cartelera de Bogotá Suena Redes sociales

La organización anunció que el 100 % del recaudo de las entradas y las utilidades de barras y comidas será destinado a apoyar a las comunidades afectadas. La meta de esta iniciativa es recaudar 60 millones de pesos.

La programación incluye a artistas como Diamante Eléctrico, Felipe Orjuela, Juan Pablo Vega, Mitú y Telebit, además de otros 39 artistas de la escena musical independiente colombiana. El punto de encuentro estará ubicado en la calle 63 #15-70.

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'Colombia: Voces por la Vida' reunirá a grandes artistas

La tercera y más grande de estas jornadas será 'Colombia: Voces por la Vida', programada para el domingo 23 de agosto en Vive Claro Distrito Cultural.

La iniciativa reunió a artistas, productores, promotores, medios de comunicación, marcas, proveedores y equipos técnicos con un propósito común: recaudar recursos para las familias y comunidades afectadas por el terremoto.

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Entre los artistas confirmados están Andrés Cepeda, Beéle, Bonka, ChocQuibTown, Draco Rosa, Eladio Carrión, Grupo Niche, Manuel Medrano, Miguel Bosé, Pedro Capó, Sebastián Yatra, Silvestre Dangond y Timo.

A esta lista se sumaron recientemente Luis Alfonso y Maluma, mientras que Karol G tendrá una participación especial a través de livestream, en colaboración con su Fundación Con Cora.

Uno de los elementos centrales de esta jornada es que artistas y otros integrantes de la industria donaron su trabajo, talento, bienes y servicios para hacer posible el evento.

¿Cómo se puede donar?

Para asistir a 'Colombia: Voces por la Vida', las personas podrán realizar aportes desde 100.000 pesos a través de Ticketmaster. Quienes hagan la donación recibirán entradas para el evento. También será posible contribuir sin asistir presencialmente.

La organización informó que el 100 % de las donaciones será destinado a la reconstrucción de las zonas afectadas. Los recursos serán entregados a Presentes Corporación, que trabajará en el proceso de reconstrucción junto con un comité encargado de la ejecución y seguimiento de los recursos.

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De esta manera, Bogotá tendrá durante los próximos días tres escenarios distintos, pero con un mismo propósito: utilizar la música como mecanismo de solidaridad y convertir los conciertos en una fuente de recursos para apoyar a las más de 115 mil personas que enfrentan las consecuencias del terremoto.

