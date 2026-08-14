Se acerca la temporada de Halloween en Bogotá: habrá más de 800 empleos disponibles

La temporada de Halloween traerá nuevas oportunidades laborales para cientos de personas en Bogotá. Salitre Mágico anunció que prepara la contratación de 833 trabajadores para la edición número 11 del Festival del Terror, uno de los eventos de entretenimiento que cada año reúne a miles de visitantes en la capital.

La convocatoria contempla perfiles relacionados tanto con la puesta en escena como con el funcionamiento del parque durante la temporada. Del total de vacantes, 258 serán para artistas y asustadores, quienes estarán encargados de dar vida a los personajes y participar en los recorridos y experiencias de terror.

A estas plazas se suman 575 cargos operativos, destinados a áreas como servicio al cliente, manejo de atracciones, logística, alimentos y bebidas, soporte técnico y atención de los visitantes. De esta manera, la organización busca conformar un equipo que permita atender las diferentes necesidades que implica la realización del festival.

Temporada de Halloween en Bogotá. Foto: Suministrada

Más allá de los personajes y las casas del terror, la preparación de este tipo de espectáculos requiere de un amplio número de trabajadores que intervienen antes, durante y después de cada jornada. La operación de las atracciones, la atención al público y la coordinación logística son algunas de las labores que permiten que la experiencia funcione.



De acuerdo con Salitre Mágico, estas oportunidades pueden ser especialmente atractivas para jóvenes que buscan adquirir experiencia en el sector del entretenimiento. Los cargos permitirán desarrollar competencias como comunicación, creatividad, trabajo en equipo, atención al público y capacidad para responder ante situaciones cambiantes.

“El Festival del Terror es una experiencia que comienza mucho antes de que nuestros visitantes ingresen al parque. Detrás de cada personaje, cada casa y cada experiencia hay cientos de personas que trabajan para hacer posible esta temporada”, explicó Diana Zambrano, subdirectora de Marketing de Salitre Mágico.

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La directiva agregó que para el parque es relevante que el evento también se convierta en un espacio para que el talento de Bogotá pueda adquirir nuevas habilidades y encontrar oportunidades de crecimiento profesional.

Convocatoria ya está abierta

Las personas interesadas en trabajar durante la temporada 2026 del Festival del Terror ya pueden participar en la convocatoria para los diferentes cargos disponibles.

La generación de estos empleos se suma al movimiento que este tipo de eventos produce en sectores vinculados con el entretenimiento, el turismo y los servicios, debido a la variedad de actividades y perfiles necesarios para desarrollar la experiencia.

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Mientras avanza el proceso de selección del personal, Salitre Mágico también prepara novedades para los asistentes. El Festival del Terror se encuentra en etapa de preventa y ofrece, durante su primera fase, hasta 30 % de descuento hasta el 31 de agosto.

La edición de este año incluirá un nuevo Pasaporte de Dos Noches, nuevas zonas de espanto, una nueva casa del terror inspirada en una reconocida película y la incorporación de un nuevo anfitrión y personaje.

Además, los visitantes que adquieran el Pasaporte Platinum podrán acceder al Tour RIP, una experiencia exclusiva que contempla un recorrido guiado por las diferentes casas del terror desde una perspectiva VIP.

Así, mientras el parque alista una nueva temporada de experiencias para los visitantes, también se prepara para incorporar a más de 800 personas a su operación. La apuesta busca combinar entretenimiento con oportunidades laborales y contribuir al dinamismo económico y turístico de Bogotá durante la temporada de Halloween.