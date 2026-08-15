ANLA certificó cumplimiento ambiental para avanzar en ampliación de la Autopista Norte

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) certificó el cumplimiento de una condición ambiental que estaba pendiente para la ejecución de Accesos Norte Fase II, proyecto que contempla la ampliación de la Autopista Norte en Bogotá. La decisión permite a la Concesionaria Ruta Bogotá Norte avanzar en la intervención de uno de los sectores más sensibles del corredor: el tramo de conexión entre los humedales Torca y Guaymaral.

La decisión quedó consignada en la Resolución 2188 del 14 de agosto de 2026, en la que la ANLA acredita que la concesionaria cumplió la condición establecida en la licencia ambiental que había sido otorgada en enero de este año. El requisito estaba relacionado con una franja del proyecto cuya intervención había quedado condicionada por las características ambientales de la zona.

Con esta decisión, la ANLA no está otorgando una nueva licencia ambiental para la Autopista Norte. El proyecto ya contaba con ese permiso desde enero. Lo que hizo ahora la autoridad fue certificar que se cumplió la obligación que estaba pendiente para poder avanzar sobre ese sector específico, después del seguimiento y las verificaciones realizadas al proyecto.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, destacó la decisión y aseguró que permite continuar la obra en la totalidad del corredor. A través de sus redes sociales, también reconoció el trabajo de la ANLA y de su director, Sergio Piñeros Botero, y atribuyó al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella parte de las gestiones para destrabar el proyecto.



Hoy estamos apagando incendios en el departamento, pero hay otro que acaba de controlar y apagar la @ANLA_Col: haber acreditado como cumplidos, mediante la Resolución 2188 del día de ayer, los requisitos ambientales por parte del concesionario encargado para que este dé inicio a… pic.twitter.com/xg1oeY4fyI — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) August 15, 2026

Accesos Norte Fase II contempla una inversión cercana a los 1,3 billones de pesos y la ampliación de aproximadamente 5,8 kilómetros de la Autopista Norte, entre las calles 191 y 235. De acuerdo con lo señalado por el gobernador, el proyecto contempla seis carriles por sentido y un carril exclusivo para TransMilenio, además de obras asociadas a la movilidad y a la protección de los ecosistemas estratégicos de la zona.

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La ampliación es considerada una obra de impacto regional por su conexión entre Bogotá y los municipios de Sabana Centro. Rey aseguró que, junto con el proyecto del Tren de Zipaquirá, estas obras beneficiarían a más de seis millones de personas que viven en el área de influencia y en departamentos vecinos.