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Susto para más de 200 pasajeros en Bogotá: Tren de la Sabana se descarriló en la avenida NQS

De acuerdo con el reporte de las autoridades y del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, no se registraron personas heridas

TREN DE LA SABANA.jpg
Tren de la Sabana en Bogotá.
Foto: Bomberos.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de jun, 2026

Momentos de tensión se vivieron este domingo en Bogotá luego de que una locomotora del Tren de la Sabana se descarrilara mientras transportaba a cerca de 600 pasajeros. El incidente ocurrió a la altura de la avenida NQS con calle 63, generando afectaciones en la movilidad de la capital.

De acuerdo con el reporte de las autoridades y del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, no se registraron personas heridas como consecuencia del descarrilamiento. Los organismos de emergencia atendieron rápidamente la situación y realizaron las labores correspondientes para garantizar la seguridad de los pasajeros y controlar la emergencia.

La situación también provocó restricciones en la movilidad sobre la carrera 30, especialmente en el sector de la calle 36. A esta hora, las autoridades adelantan maniobras para restablecer la circulación en la zona y habilitar nuevamente el tráfico mixto, mientras continúan las labores de inspección y recuperación de la locomotora afectada.

En desarrollo...

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