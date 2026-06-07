Susto para más de 200 pasajeros en Bogotá: Tren de la Sabana se descarriló en la avenida NQS

Momentos de tensión se vivieron este domingo en Bogotá luego de que una locomotora del Tren de la Sabana se descarrilara mientras transportaba a cerca de 600 pasajeros. El incidente ocurrió a la altura de la avenida NQS con calle 63, generando afectaciones en la movilidad de la capital.

De acuerdo con el reporte de las autoridades y del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, no se registraron personas heridas como consecuencia del descarrilamiento. Los organismos de emergencia atendieron rápidamente la situación y realizaron las labores correspondientes para garantizar la seguridad de los pasajeros y controlar la emergencia.

La situación también provocó restricciones en la movilidad sobre la carrera 30, especialmente en el sector de la calle 36. A esta hora, las autoridades adelantan maniobras para restablecer la circulación en la zona y habilitar nuevamente el tráfico mixto, mientras continúan las labores de inspección y recuperación de la locomotora afectada.

Hay movilidad restringida en la Carrera 30 con Calle 36, en Bogotá, por el descarrilamiento de una locomotora del tren de la Sabana. El Cuerpo de Bomberos de Bogotá atiende el incidente y reporta que no hay heridos. pic.twitter.com/IhWl8QmtrO — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 7, 2026

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