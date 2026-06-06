Cayó banda criminal que engañaba a conductores de plataformas en Bogotá

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió judicializar a tres presuntos integrantes de una red delincuencial señalada de engañar a conductores de plataformas digitales de transporte en Bogotá para retenerlos, despojarlos de sus vehículos y vaciar sus cuentas bancarias.

Los procesados fueron identificados como Ronald Camilo Vera Pulido, Pedro Alexis Téllez Ariza y Carlos Anderson Méndez Pulido, quienes habrían sido presentados ante un juez de control de garantías por su presunta participación en una estructura dedicada al secuestro y hurto sistemático en la capital.

De acuerdo con el material probatorio, los investigados creaban perfiles falsos en aplicaciones de transporte para solicitar servicios hacia distintos puntos de la ciudad. Cuando los conductores llegaban al lugar acordado y recogían a los supuestos usuarios, eran presuntamente atacados.

La hipótesis de las autoridades indica que los señalados intimidaban a las víctimas con armas de fuego y cortopunzantes, obligándolas a pasar a la parte trasera del vehículo para inmovilizarlas durante el recorrido.



En ese momento, los conductores eran forzados a entregar las claves de sus aplicaciones bancarias, lo que habría permitido a los delincuentes realizar transferencias, compras y retiros de dinero desde sus cuentas.

Según la investigación, la estructura criminal tenía roles definidos. Vera Pulido sería el presunto cabecilla, encargado además de movilizar los vehículos hurtados y vincular a otros integrantes. Por su parte, los otros dos implicados habrían cumplido funciones de intimidación directa y apropiación de los objetos de valor.

El caso fue asumido por una fiscal del GAULA adscrita a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, quien imputó a los tres procesados los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro simple y hurto calificado y agravado.

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Los acusados no aceptaron los cargos durante las audiencias. Un juez determinó medida de aseguramiento en centro carcelario para dos de ellos, mientras que el tercero deberá cumplir detención domiciliaria mientras avanza el proceso judicial.

Las autoridades continúan las investigaciones para establecer si esta red tendría más víctimas o posibles integrantes en otras zonas de la ciudad.