Bogotá ha enviado 1174 toneladas a los territorios afectados por el terremoto

Bogotá amplió el despliegue de ayudas para atender a las comunidades afectadas por el terremoto. Según el balance entregado por el alcalde Carlos Fernando Galán, las acciones incluyen asistencia humanitaria, apoyo técnico para evaluar daños en estructuras, atención médica y labores de recuperación.

Las 1.174 toneladas de alimentos, elementos de aseo y kits de hábitat fueron recolectadas en los puntos de acopio habilitados por el Distrito, en coordinación con la Cruz Roja, y en el punto instalado en el camping, donde también participaron la Cruz Roja y Consensia.

En materia de infraestructura, 30 ingenieros del IDU y Camacol fueron enviados al Chocó para evaluar las estructuras afectadas. Los equipos ya estuvieron en Istmina y Quibdó y continuarán desplazándose a otros municipios para determinar el impacto del terremoto.

Donaciones para personas afectadas por el terremoto en Colombia. Foto: Cruz Roja Colombiana Seccional Bogotá-Cundinamarca.

A este grupo se suman cinco ingenieros del IDIGER que permanecen en Quibdó, mientras otros cinco fueron enviados a Pereira y cinco más a Armenia.



“Seguirán revisando municipios para evaluar estructuras y el daño que tuvieron a raíz del terremoto”, explicó el alcalde al referirse al trabajo de los equipos técnicos enviados al Chocó.

Por su parte, el Acueducto de Bogotá desplazó a 18 funcionarios a Pereira, quienes posteriormente se trasladarán a Buenaventura para apoyar la revisión de redes y los trabajos de reconexión del servicio de acueducto.

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En materia de salud, Bogotá envió un hospital de campaña con capacidad para atender a 40 personas. Además, están listos dos vehículos cargados con insumos médicos que serán enviados al Eje Cafetero y ya fueron trasladados ocho equipos para monitorear signos vitales en Manizales.

A esto se suman 900 unidades de sangre que, de acuerdo con el alcalde, han permitido atender a personas afectadas por la emergencia. Bogotá también recibió a siete pacientes trasladados desde las zonas afectadas.

Más de 30 soldados del Ejército trabajaron como voluntarios en la recolección de ayudas. Gobernación del Cesar.

En las labores de recuperación de infraestructura, el Distrito dispuso de 10 vehículos tipo volqueta para la recolección de escombros en Cali.

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“Bogotá está siendo solidaria, la administración ha estado trabajando con todos los actores para enviar todos los equipos”, afirmó Galán.

El alcalde también destacó las iniciativas ciudadanas para recaudar recursos. Este viernes se realizó un concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que tuvo lleno total y cuya recaudación será destinada a apoyar a las comunidades afectadas.

El mandatario señaló que la ciudad mantendrá su acompañamiento ahora que comienza una nueva fase de atención de la emergencia.

“En la etapa de reconstrucción ofrecemos toda la ayuda, tanto en atender lo que pasó y revisar lo que ocurrió, como en el inicio de la etapa de reconstrucción”, sostuvo.