Biz Fest 2026 reunirá a más de 14.000 jóvenes: así podrán acceder a becas

Bogotá se prepara para recibir una nueva edición de Biz Fest, un encuentro dirigido a jóvenes que buscan oportunidades para emprender, estudiar, conseguir empleo o fortalecer sus proyectos. El evento se realizará el 8 de septiembre en el Movistar Arena y espera reunir a más de 14.000 asistentes.

La décima edición del festival contará con espacios dedicados al emprendimiento, la educación, el empleo y el networking. La idea es que quienes lleguen con una idea de negocio, estén buscando su primer empleo o quieran conocer opciones de formación puedan encontrar diferentes alternativas en un mismo lugar.

¿Cómo pueden los jóvenes acceder a becas en Biz Fest?

Uno de los espacios será la feria universitaria, que contará con más de 15 instituciones de educación superior. Allí los asistentes podrán conocer opciones académicas, oportunidades de formación y alternativas de becas.



Además, el Pasaporte de Oportunidades reunirá información sobre:



Becas.

Intercambios.

Proyectos educativos y profesionales.

Para quienes ya cuentan con un emprendimiento o una idea de negocio, también estará disponible el concurso Capital Semilla. Cinco iniciativas llegarán a la Gran Final y un jurado especializado elegirá el proyecto ganador, que recibirá $5.000.000 destinados exclusivamente al desarrollo de su negocio.

Los organizadores enfatizaron que la decisión de finalizar el concierto y evacuar al público fue tomada para "salvaguardar la vida y la integridad de los asistentes". Foto: Movistar Arena.

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¿Qué oportunidades de empleo y emprendimiento habrá?

Biz Fest también tendrá una Zona de Empleabilidad, en la que empresas y agencias ofrecerán vacantes, prácticas y orientación laboral. Este espacio está pensado especialmente para quienes buscan acercarse a su primera experiencia laboral.

El festival también tendrá una programación con conferencias y conversaciones protagonizadas por emprendedores, artistas, CEO, líderes empresariales y medallistas olímpicos. Los invitados compartirán experiencias relacionadas con sus trayectorias y aprendizajes.

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Los asistentes podrán participar además en espacios de networking para establecer contactos con empresas, universidades y otros participantes interesados en el emprendimiento.

¿Cuándo es Biz Fest 2026 y dónde se realizará?

Biz Fest 2026 tendrá lugar el próximo 8 de septiembre en el Movistar Arena de Bogotá. La organización espera reunir a más de 14.000 jóvenes durante la jornada.

El festival llega a su décima edición después de haber reunido a más de 210.000 asistentes y haber impactado a más de 400.000 jóvenes. Según la información entregada sobre el evento, en sus ediciones anteriores se han ofrecido cerca de 100.000 oportunidades relacionadas con formación, becas e intercambios.

Para esta edición, el encuentro busca concentrar en un mismo escenario opciones para quienes quieren emprender, estudiar, conseguir empleo o encontrar nuevas alternativas para desarrollar su proyecto de vida.