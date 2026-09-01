Ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua, capturados por crimen del profesor Kevin Ángel

La Fiscalía avanzó en la investigación por el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel, ocurrido en mayo en el suroccidente de Bogotá, y anunció la captura de ocho personas que serían presuntos integrantes del ‘Tren de Aragua’ y que estarían relacionadas con el crimen. De acuerdo con la hipótesis investigativa, el trabajo comunitario que desarrollaba la víctima con jóvenes de la localidad de Kennedy para alejarlos de la criminalidad y del tráfico de estupefacientes habría generado incomodidad dentro de la estructura delincuencial y se habría convertido en el motivo para atentar contra su vida.

Las evidencias recopiladas por la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía indican que el ‘Tren de Aragua’ habría considerado al docente como una persona que afectaba sus intereses ilícitos debido a las actividades sociales que adelantaba en la localidad. Entre ellas se encontraban proyectos dirigidos a prevenir la criminalidad y las actividades de narcomenudeo entre los jóvenes.

Kevin Santiago Ángel fue asesinado en mayo y posteriormente su cuerpo fue encontrado al interior de una maleta. Según la hipótesis de la Fiscalía, integrantes de la organización delincuencial habrían utilizado un engaño para lograr que el profesor acudiera hasta el lugar donde posteriormente habría sido asesinado.

Como resultado de las labores investigativas, fueron identificadas ocho personas presuntamente vinculadas con los hechos. Siete de las capturas se materializaron en Bogotá y en Pamplona, Norte de Santander, mientras que una octava persona fue notificada de la orden judicial cuando se encontraba privada de la libertad en la cárcel de La Dorada, en Caldas.



Entre los capturados se encuentra un hombre conocido con el alias de ‘Osmer’, quien, según la Fiscalía, sería uno de los cabecillas de la estructura delincuencial y estaría encargado de articular el cobro de extorsiones y otras actividades delictivas en el suroccidente de Bogotá.

En el grupo de capturados también hay dos personas que serían coordinadores de zona y otras cinco que, de acuerdo con la investigación, habrían cumplido diferentes funciones relacionadas con la logística y ejecución del crimen.

Publicidad

La Fiscalía sostiene que la participación de los integrantes de la estructura habría tenido diferentes niveles y funciones dentro del plan que terminó con el asesinato del docente. La investigación busca establecer las responsabilidades individuales de cada uno de los señalados y determinar su grado de participación en los hechos.

Los ocho capturados serán presentados ante un juez de control de garantías, escenario en el que la Fiscalía General de la Nación solicitará la legalización de las actuaciones correspondientes y formulará imputación por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.