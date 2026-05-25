Hallan el cuerpo del profesor Kevin Santiago Ángel: reportado como desaparecido en Kennedy, Bogotá

Las autoridades encontraron el cuerpo del profesor Kevin Santiago Ángel, reportado como desaparecido desde el 20 de mayo en la localidad de Kennedy en Bogotá. De acuerdo con la familia, el cuerpo ya está en Medicina Legal.

En la tarde de este lunes, 25 de mayo, la familia recibió la notificación de haber sido encontrado. Ante esto, fuentes de Medicina Legal confirmaron que el cuerpo del docente de 31 años ingresó al instituto el pasado viernes 22 para el proceso de entrega.

En diálogo con el padre del profesor aseguró que son pocos los pormenores que se conocen sobre el lugar y condiciones en las que se encontró el cuerpo. Sin embargo, confirmó que están citados para el martes 26 de mayo en la Fiscalía para recibir más detalles de la búsqueda.

Entre tanto, hay consternación en el sur de Bogotá, ya que, según relatan los conocidos, era muy cercando a la comunidad de Bosa puesto que dictaba clases de informática y tecnología en el colegio distrital Atalaya. Es por este caso, que en la noche del domingo, 24 de mayo, sus allegados hicieron un plantón y velatón para exigir respuestas por la desaparición.



Imagen de archivo. CTI foto refrencia

Entre tanto, desde la Fiscalía aseguran que el proceso de investigación continúa y así mismo la búsqueda de la moto en la que el profesor se transportaba.

La familia también afirmó que ellos no tenían conocimiento si Kevin Santiago tenía deudas pendiente o si estaba amenazado por alguna banda criminal. Sin embargo, su madre, Martha Garzón, exige que las autoridades aceleren la investigación.