Hombre mató a su pareja a puñaladas en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá

Una mujer fue asesinada dentro de su vivienda en el barrio Lucero Bajo, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, en un caso que es investigado por las autoridades como un posible feminicidio. El hecho ocurrió en la noche de este domingo.

De acuerdo con la información conocida por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, el crimen ocurrió sobre las 8:00 de la noche, cuando un hombre habría atacado a su pareja con arma blanca dentro de la casa donde residían. La mujer murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Uno de los momentos más dolorosos ocurrió mientras unidades de criminalística realizaban el levantamiento del cuerpo y adelantaban las inspecciones en la vivienda. En ese momento llegó la hija de la mujer, una niña de apenas 7 años, quien se encontró con el operativo de Medicina Legal frente a su casa.

Según se conoció, la menor intentó acercarse a la camioneta donde era trasladado el cuerpo de su madre, pero uniformados y funcionarios que estaban en el lugar evitaron que presenciara la escena y la llevaron a un sitio seguro.



El caso causó conmoción entre habitantes del sector Lucero Bajo, quienes observaron el despliegue de las autoridades durante varias horas en la zona.

Hombre señalado del crimen fue capturado

Las autoridades confirmaron que el presunto agresor fue capturado en el lugar de los hechos. Por ahora, los investigadores trabajan para establecer qué ocurrió dentro de la vivienda y cuáles fueron los móviles del asesinato.

El cuerpo de la mujer fue trasladado a Medicina Legal, entidad que adelanta los procedimientos correspondientes mientras avanzan las investigaciones.

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Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si el caso será tipificado como feminicidio, aunque esa es una de las hipótesis que manejan las autoridades judiciales.

Unidades de criminalística realizaron la inspección técnica del sitio y recopilaron elementos de prueba para esclarecer lo ocurrido.