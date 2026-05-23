“Era una gran madre y deportista”: claman justicia por mujer arrollada por BMW en Floridablanca

Dolor e indignación rodean la muerte de Matyury Esperanza Martínez Martínez, la mujer que falleció tras ser arrollada violentamente por un vehículo BMW cuyo conductor huyó de la escena del accidente en la autopista Floridablanca–Piedecuesta.

El hecho ocurrió en la noche del jueves 21 de mayo, a la altura del sector de Mac Pollo, sobre la vía nacional. Según las primeras investigaciones, Matyury se movilizaba en una motocicleta de placas LTE-44D luego de terminar su jornada laboral y dirigirse hacia su vivienda, cuando fue impactada por la parte trasera por un BMW gris que, al parecer, se desplazaba a alta velocidad desde Bucaramanga.

El choque fue tan violento que la mujer murió de manera instantánea sobre el asfalto. Mientras tanto, el conductor del vehículo de alta gama escapó del lugar sin prestar ayuda, convirtiéndose en el nuevo caso de un presunto “conductor fantasma” en el área metropolitana.

Las cámaras de seguridad se han convertido en pieza clave dentro de la investigación. De acuerdo con las autoridades, el automóvil habría llegado hasta el conjunto residencial Bahías de Floridablanca, donde descendieron varios ocupantes que acompañaban al conductor. Posteriormente, el vehículo continuó su recorrido por la carretera antigua intentando evadir a las autoridades.



La Seccional de Tránsito y Transporte también estableció que el BMW habría sido subido más adelante a una grúa tipo cama baja para ocultar su rastro. Sin embargo, los investigadores perdieron la pista en sectores donde no existen cámaras de vigilancia.

En medio del sepelio, Fredy Andrés Martínez, hermano de la víctima, pidió justicia y aseguró que el caso refleja el drama que viven muchas familias afectadas por conductores que huyen tras accidentes fatales.

“Quiero hablar en nombre de todos esos familiares que han sido víctimas de conductores fantasmas. Esto es muy doloroso, estoy muy conmovido. Era mi hermana, una gran deportista, esposa y madre que tenía sueños y metas por delante”, expresó.

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Su familia recordó que Matyury representó a Colombia en competencias de gimnasia aeróbica y artística en Las Vegas y que, con el paso de los años, decidió dejar el deporte para dedicarse a su hija de 8 años y a su hogar.

La joven también era estudiante universitaria y trabajaba mientras sacaba adelante a su familia. Hoy, sus seres queridos exigen que el conductor responsable sea identificado y responda ante la justicia.