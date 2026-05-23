Hoteles vs. rentas cortas: el sector turístico en Colombia enfrenta un momento de ajuste

El sector hotelero en Colombia atraviesa un momento de ajuste marcado por la caída en la ocupación, el aumento de costos y la expansión de las rentas cortas, un fenómeno que ha cambiado la dinámica del turismo en el país.

Así lo explicó Lucas Rey, CEO de Chapter Hospitality, quien aseguró en el programa de Casa Blu de Blu Radio, que ciudades como Medellín han registrado una disminución importante en sus indicadores.

"Pasamos de una ocupación hotelera que pasó del 78.4% al 59.2% y no solo eso, sino que la tarifa también se ha visto afectada, donde la tarifa también ha bajado un 20% comparado al año pasado", señaló.

De acuerdo con el experto, esta situación responde, en gran parte, a una sobreoferta en el mercado, especialmente por el crecimiento de las viviendas de alquiler por días.



"Es mucho más fácil construir vivienda turística que hoteles", explicó.

Sin embargo, Rey aclaró que no se trata de una crisis estructural, sino de un proceso de reacomodación del sector tras el auge del turismo en la etapa posterior a la pandemia.

Otro de los factores que preocupa es el impacto en el empleo. Según cifras del gremio, el sector hotelero ha tenido que reducir personal debido al incremento en los costos laborales.

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"No es solo el salario mínimo... Está el salario mínimo, pero también está la reducción de la jornada laboral y muy importante está el tema de el aumento de las del valor de las horas extras en los salarios nocturnos, muchos de los puestos de trabajo no nos subieron un 23.7% sino casi hasta un 38%", indicó.

En contraste, las rentas cortas tienen menores costos operativos, lo que les permite competir con tarifas más bajas. Esto ha generado una presión sobre los hoteles, que deben mantener estándares de servicio y marca.

A pesar de este escenario, el experto considera que ambos modelos pueden coexistir, siempre y cuando exista una regulación efectiva.

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"Tenemos que hacer es que esa regulación que hoy existe, que existe a través de algo que se llama el Registro Nacional de Turismo, se cumpla y se verifique", afirmó.

Además, advirtió que la falta de control ha generado efectos en las ciudades, como dificultades para acceder a vivienda y problemas de convivencia en zonas residenciales.

Finalmente, Rey destacó que la clave está en equilibrar el mercado y garantizar condiciones justas para todos los actores. "Entonces, son dos productos que pueden coexistir siempre y cuando existan unas regulaciones reales donde compitamos en el mismo negocio", concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: