Negocios y citas en Florida: Fort Lauderdale, en la mira del turismo global con el IPW 2026

Greater Fort Lauderdale se tomó el centro del escenario internacional al convertirse en la sede oficial del IPW 2026, el mercado de turismo receptivo más importante de los Estados Unidos. Del 17 al 21 de mayo de 2026, la ciudad se transforma en el punto de encuentro de miles de compradores globales, proveedores y medios de comunicación provenientes de más de 70 países. Este evento, organizado por la U.S. Travel Association, no solo destaca la capacidad logística de la región, sino que proyecta su imagen como un destino cosmopolita de clase mundial.

Este lunes, 18 de mayo, tuvo su gran inauguración, con lo mejor de la ciudad caribeña que contó con música propia de la zona, comida en la que destacaron los mariscos, carnes maduradas y un ambiente playero, digno de una de las ciudades más turísticas del estado.

Un motor económico de escala global

La realización de esta feria representa una victoria económica masiva para el sur de Florida, con beneficios que se extenderán mucho más allá de los cinco días del evento. Los funcionarios de Visit Lauderdale estiman que los acuerdos comerciales concretados durante la convención generarán un impacto económico de 14.2 mil millones de dólares para la región en los próximos tres años. En el corto plazo, la afluencia de delegados internacionales ha disparado la ocupación hotelera al 85 % en las 31 municipalidades del condado, con tarifas diarias que superan los 240 dólares.



Infraestructura y conectividad de primer nivel

El epicentro de las actividades es el recientemente ampliado y reimaginado Centro de Convenciones del Condado de Broward, que ofrece vistas espectaculares al agua y espacios de vanguardia para la conexión entre líderes del sector. La ciudad aprovecha esta vitrina para mostrar su robusta infraestructura, incluyendo la eficiencia de Port Everglades, su dinámico centro de cruceros, y la conectividad estratégica del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, asegurando así el flujo constante de viajeros en el futuro.

Diversidad y experiencias únicas: La "Venecia de América"

Publicidad

Conocida como la Capital Mundial del Estilo de Vida de Yates y la "Venecia de América", Fort Lauderdale cautiva a los asistentes con sus 24 millas de costa dorada y su intrincado sistema de canales. Los delegados exploran la zona mediante los icónicos taxis acuáticos, visitan el histórico Bonnet House Museum & Gardens y se aventuran en los Everglades a través de Sawgrass Recreation.

Además, el evento resalta la identidad inclusiva de la ciudad con recorridos por Wilton Manors y una oferta gastronómica que abarca más de 4,000 establecimientos diversos. Con más del 60 % de los compradores planeando nuevos destinos tras su experiencia en el IPW, Greater Fort Lauderdale se consolida como el destino más dinámico de Florida para el trabajo y el esparcimiento.