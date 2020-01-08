En vivo
Blu Radio  / Fort Lauderdale

Fort Lauderdale

  • foto aeropuerto palonegro.jpg
    Aeropuerto Palonegro
    // Volavi.co
    Santanderes

    Cancelan ruta aérea directa entre Bucaramanga y Fort Lauderdale; preocupación en Santander

    La operación de Spirit Airlines, encargada de esta ruta, irá hasta el 13 de enero de 2026 según publicó la Aeronáutica Civil.

  • Selección Colombia
    Selección Colombia
    Foto: AFP
    Fútbol

    Intentaron robar a jugadores de la Selección Colombia en EEUU: "Encontraron armas"

    La Policía estadounidense tuvo que intervenir para evitar que los futbolistas vivieran una angustiante situación. Lograron detener a dos colombianos.

  • Selección Colombia
    Selección Colombia
    Foto: @FCFSeleccionCol
    Fútbol

    La Selección Colombia venció 1-0 a Venezuela en el amistoso: continúa con su invicto

    La Selección Colombia se impuso 1-0 ante Venezuela en el partido amistoso, donde el primer tiempo culminó con un autogol de Andrés Ferro en el minuto 40.

  • Tiktoker capturada en Estados Unidos por supuesto robo de joyas
    Tiktoker capturada en Estados Unidos por supuesto robo de joyas
    Foto: captura video TikTok
    Mundo

    Capturan a famosa tiktoker colombiana acusada de robarse 20.000 dólares en joyas en Estados Unidos

    Marielys Valencia es acusada de publicarse en videos de Instagram y TikTok luciendo las joyas robadas.

  • Contaminación con guantes y tapabocas desechables
    Contaminación con guantes y tapabocas desechables
    Foto: AFP
    Mundo

    Condenan a tres hombres por robar 8,5 millones de guantes y 57.000 tapabocas en Estados Unidos

    El robo tuvo lugar durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19.

  • Selección Colombia Foto AFP.jpg
    Selección Colombia
    Foto: AFP
    Deportes

    Colombia ya sufrió su primera baja para el amistoso frente a Honduras, ¿quién es su reemplazo?

    Colombia jugará un amistoso contra Honduras el próximo 16 de enero en Estados Unidos como preparación para los encuentros de Eliminatoria Sudamericana.

  • Spirit Airlines.jpg
    Vuelo de la estadounidense Spirit Airlines
    Cortesía
    Caribe

    Aerolínea inaugurará ruta entre Fort Lauderdale y Barranquilla este jueves

    La nueva conexión con la capital del Atlántico tendrá una frecuencia de tres vuelos semanales.

  • FOTO VUELO MIAMI.jpg
    BLU Radio. Avión /FOTO: Suministrada
    Santanderes

    A partir de este miércoles Bucaramanga tendrá vuelo directo con Estados Unidos

    La nueva ruta internacional es entre Bucaramanga y Fort Lauderdale, Estados Unidos.

  • 352304_BLU Radio// Aeropuerto de Barranquilla. Foto: Twitter @aeropuertobaq
    BLU Radio// Aeropuerto de Barranquilla. Foto: Twitter @aeropuertobaq
    Sociedad

    Barranquilla tendrá ruta directa a Fort Lauderdale desde abril

    La aerolínea estadounidense Spirit operará su vuelo desde el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

  • 276244_Foto: AFP
    Foto: AFP
    Mundo

    Video muestra momento en que hombre abre fuego en aeropuerto de Fort Lauderdale

    El portal TMZ, especializado en actualidad de famosos, publicó un video del tiroteo ocurrido el pasado viernes en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en el sur de Florida.

