Blu Radio Fort Lauderdale
Fort Lauderdale
-
Cancelan ruta aérea directa entre Bucaramanga y Fort Lauderdale; preocupación en Santander
La operación de Spirit Airlines, encargada de esta ruta, irá hasta el 13 de enero de 2026 según publicó la Aeronáutica Civil.
-
Intentaron robar a jugadores de la Selección Colombia en EEUU: "Encontraron armas"
La Policía estadounidense tuvo que intervenir para evitar que los futbolistas vivieran una angustiante situación. Lograron detener a dos colombianos.
-
La Selección Colombia venció 1-0 a Venezuela en el amistoso: continúa con su invicto
La Selección Colombia se impuso 1-0 ante Venezuela en el partido amistoso, donde el primer tiempo culminó con un autogol de Andrés Ferro en el minuto 40.
-
Capturan a famosa tiktoker colombiana acusada de robarse 20.000 dólares en joyas en Estados Unidos
Marielys Valencia es acusada de publicarse en videos de Instagram y TikTok luciendo las joyas robadas.
-
Condenan a tres hombres por robar 8,5 millones de guantes y 57.000 tapabocas en Estados Unidos
El robo tuvo lugar durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19.
-
Colombia ya sufrió su primera baja para el amistoso frente a Honduras, ¿quién es su reemplazo?
Colombia jugará un amistoso contra Honduras el próximo 16 de enero en Estados Unidos como preparación para los encuentros de Eliminatoria Sudamericana.
-
Aerolínea inaugurará ruta entre Fort Lauderdale y Barranquilla este jueves
La nueva conexión con la capital del Atlántico tendrá una frecuencia de tres vuelos semanales.
-
A partir de este miércoles Bucaramanga tendrá vuelo directo con Estados Unidos
La nueva ruta internacional es entre Bucaramanga y Fort Lauderdale, Estados Unidos.
-
Barranquilla tendrá ruta directa a Fort Lauderdale desde abril
La aerolínea estadounidense Spirit operará su vuelo desde el aeropuerto Ernesto Cortissoz.
-
Video muestra momento en que hombre abre fuego en aeropuerto de Fort Lauderdale
El portal TMZ, especializado en actualidad de famosos, publicó un video del tiroteo ocurrido el pasado viernes en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en el sur de Florida.