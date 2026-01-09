Cancelan ruta aérea directa entre Bucaramanga y Fort Lauderdale; preocupación en Santander

Aunque hace apenas cinco meses se celebraba la reactivación de la ruta aérea directa entre Bucaramanga y Fort Lauderdale, Estados Unidos, en las últimas horas se conoció que la ruta será cancelada a partir del 13 de enero de 2026.

De acuerdo con un comunicado publicado en la página de la Aeronáutica Civil, Spirit Airlines, encargada de la operación, confirmó mediante un oficio radicado el 30 de diciembre de 2025 que la única conexión directa entre la capital santandereana y Estados Unidos se cancela en la fecha antes mencionada, lo cual significa un retroceso significativo en la conectividad aérea internacional del oriente colombiano.

De acuerdo con un comunicado de la Aeronáutica Civil, la ruta aérea entre Bucaramanga y Fort Lauderdale (EE. UU.), operada por Spirit Airlines, será cancelada a partir del 13 de enero. La ruta contaba con tres vuelos semanales y se había reactivado a mediados de agosto del 2025 pic.twitter.com/OtYAX7lVKG — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 8, 2026

El cronograma establecido indica que el último vuelo sin escalas desde el estado de Florida hacia la capital santandereana despegará el lunes 12 de enero a las 10:45 de la mañana. Con esta maniobra, la compañía pone fin a una operación que sostenía dos frecuencias semanales (lunes y viernes), lo que permitía a los viajeros santandereanos conectar con más de 50 destinos en Norteamérica y el Caribe a través del nodo logístico de Fort Lauderdale.



Esta salida resulta particularmente sensible para el sector productivo, dado que la ruta había sido relanzada con optimismo en agosto de 2025, luego de una suspensión ocurrida a finales de 2024. En su momento, la reapertura fue celebrada como un triunfo de la gestión conjunta entre la Gobernación de Santander, la concesión Aeropuertos de Oriente y el sector privado, quienes veían en este vuelo una herramienta fundamental para dinamizar el comercio y proyectar destinos turísticos de la región.

Con el retiro de Spirit, el Aeropuerto Palonegro queda nuevamente en una posición de vulnerabilidad internacional, manteniendo únicamente la conexión con Ciudad de Panamá operada por Copa Airlines. Esta reducción en la oferta no solo limita las opciones de viaje para los usuarios, sino que también impone un nuevo desafío para las autoridades locales, quienes deberán replantear las estrategias de competitividad regional para intentar atraer nuevas aerolíneas que cubran el vacío dejado por la operadora estadounidense.

Blu Radio conoció que se realizará una reunión entre funcionarios de la Gobernación de Santander para tratar este tema, pues la idea es generar nuevos acuerdos que permitan que esta ruta aérea continúe.