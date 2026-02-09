Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 9 de febrero de 2026

Publicidad
El Dorado Tarde sigue consolidándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos de Colombia. Su amplia cobertura a nivel nacional permite que miles de apostadores participen cada día desde distintas ciudades y municipios, atentos a los resultados oficiales de cada sorteo.
El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 9 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
Los premios del Dorado Tarde dependen de la modalidad de apuesta y del número de cifras acertadas. Los pagos oficiales por cada peso apostado son los siguientes:
Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, aumentando las oportunidades de premio cuando coincide con el número oficial, haciendo el juego aún más emocionante para los participantes.
El proceso para reclamar los premios es sencillo, seguro y transparente. Según las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse únicamente en puntos de pago autorizados.
Para recibir el pago, el ganador debe:
Cumplir con estos requisitos asegura un trámite ágil y confiable, permitiendo a los apostadores disfrutar con tranquilidad de uno de los juegos de chance más populares del país.