Dorado Tarde, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 9 de febrero de 2026

El Dorado Tarde sigue consolidándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos de Colombia. Su amplia cobertura a nivel nacional permite que miles de apostadores participen cada día desde distintas ciudades y municipios, atentos a los resultados oficiales de cada sorteo.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, lunes 9 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 9 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Modalidades y pagos del Dorado Tarde

Los premios del Dorado Tarde dependen de la modalidad de apuesta y del número de cifras acertadas. Los pagos oficiales por cada peso apostado son los siguientes:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado

Última cifra (uña): 5 veces lo apostado

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, aumentando las oportunidades de premio cuando coincide con el número oficial, haciendo el juego aún más emocionante para los participantes.



Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde

El proceso para reclamar los premios es sencillo, seguro y transparente. Según las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse únicamente en puntos de pago autorizados.

Para recibir el pago, el ganador debe:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el cobro

Cumplir con estos requisitos asegura un trámite ágil y confiable, permitiendo a los apostadores disfrutar con tranquilidad de uno de los juegos de chance más populares del país.