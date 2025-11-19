Intentaron robar a jugadores de la Selección Colombia en EEUU: "Encontraron armas"

No todo fue alegría o un balance positivo durante la estadía de la Selección Colombia en Estados Unidos durante los partidos amistoso contra Nueva Zelanda y Australia. Se conoció que intentaron robar a algunos futbolistas de la tricolor luego de realizar unas compras y hasta encontraron armas a los presuntos delincuentes, que, irónicamente, tienen nacionalidad colombiana.

El periodista Ricardo Orrego relató en Blog Deportivo que este grave episodio de inseguridad se presentó en Fort Lauderdale, cuando integrantes del plantel fueron seguidos por delincuentes cuando salían de un centro comercial, situación que llevó a una rápida intervención policial. El caso, confirmado por autoridades locales, dejó como resultado dos detenidos —ambos colombianos indocumentados— que pertenecerían a una banda dedicada a robos en la zona.

Todo ocurrió el día en que la selección tuvo jornada libre durante la concentración. Algunos jugadores decidieron ir de compras a un centro comercial ubicado muy cerca del hotel donde se estaban hospedando. Tras adquirir varios teléfonos iPhone, el grupo se dirigía hacia una clínica médica cuando uno de los futbolistas notó que un vehículo desconocido los seguía desde hacía varios minutos. De inmediato informó a los miembros de seguridad, quienes alertaron a la Policía de Fort Lauderdale.

Selección Colombia terminó tercera en la Eliminatoria Sudamericana Foto: AFP

¿Qué le encontraron a los criminales?

Agentes interceptaron el auto sospechoso y, al revisarlo, encontraron armas, guantes de látex y diversos elementos utilizados comúnmente para cometer robos. Además, dos de los detenidos tenían un amplio prontuario criminal en Estados Unidos, lo que confirmó a las autoridades que no se trataba de un hecho aislado, sino de una actividad delictiva organizada.



El intento de robo no llegó a concretarse gracias a la alerta temprana del jugador que detectó el seguimiento, del cual se desconoce su identidad. Su rápida reacción y la coordinación con el equipo de seguridad evitaron que la situación escalara.

De acuerdo con la información entregada por Univisión y verificada por la Policía local, los detenidos estarían vinculados a una banda que opera en centros comerciales de la Florida, identificando presas de alto poder adquisitivo y siguiéndolas para cometer robos en tránsito. Este modus operandi concuerda con lo que vivieron los jugadores colombianos ese día.

Por el momento, la Selección Colombia no ha emitido un comunicado oficial, pero sin duda es un hecho que encendió alarmas dentro del equipo y su cuerpo de seguridad.