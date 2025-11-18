Video: gol de James Rodríguez con la Selección Colombia contra Australia

La Selección Colombia enfrentó este martes, 18 de noviembre, a su similiar de Australia en un nuevo partido amistosos preparatorio para el Mundial del 2026. El capitán James Rodríguez fue el encargado de romper el 0-0 parcial.

Todo se originó en el minuto 73, cuando el 10 intentó filtrar un balón al lateral Santiago Arias, a quien le cometieron falta dentro del área y la árbitra del compromiso decidió sancionar la pena máxima.

Tres minutos después, el capitán se adueñó del balón y decidió ejecutar con su zurda desde el punto blanco para así poner el 1-0 momentáneo y así hacer vibrar a los cerca de 24.000 espectadores en Nueva York.



GOL DE JAMES RODRÍGUEZ 🇨🇴pic.twitter.com/I4Cf5wUd9B — Solo Noticias 24 🗞️🎙️🎥 (@SOLONOTICIA24) November 19, 2025

James se acerca a Falcao

Con este nuevo gol del cucuteño, James recorta distancia con el histórico goleador de la Selección Colombia y se acerca al récord de Falcao García como máximo anotador de la tricolor.

El actual capitán llegó a 31 goles con la selección de mayores, ubicándose en la segunda posición, pues el tigre es el dueño de este importante récord con 36 celebraciones.

