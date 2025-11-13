James Rodríguez suena en Argentina, pero por un tema ajeno al fútbol

Mientras se encuentra en Estados Unidos al lado de la Selección Colombia, el nombre de James Rodríguez se volvió viral en redes sociales en las última horas en territorio argentino tras su salida de León de México. Pero aunque muchos pensaron que era algo relacionado sobre su carrera, la realidad es que sucedió algo diferente.

De acuerdo con el programa SQP, de América TV, se conoció de que una amistad llegó a su fin tras años juntas: La Joaqui y la China Suárez, pero todo porque hubo "traición" entre ellas al enamorarse de una misma persona: el capitán de la Selección Colombia, quien habría tenido una relación secreta con cada una.

"La pelea de La Joaqui y la China tiene nombre y apellido... Ellas dos eran muy amigas, cuando La Joaqui termina con James Rodríguez, la China automáticamente lo empieza a seguir. También sé que la China en un momento le festejó un cumpleaños a La Joaqui y como cayó con mucha gente, a ella no le habría gustado", contó la periodista Yanina Latorre, del medio mencionado.

Esta situación ha puesto el nombre del '10' en el ojo del huracán en territorio argentino, recordando también su paso por esa liga a inicios de su carrera cuando estuvo en Banfield.



James Rodríguez en Eliminatorias con Selección Colombia Foto: AFP

¿Qué se sabe del futuro de James Rodríguez?

Luego de despedirse del fútbol mexicano, algunos sitúan al '10' en la MLS de Estados Unidos. Pero, por ahora, su próximo destino sigue siendo una total incertidumbre y el propio futbolista ha evitado hablar sobre el tema, mientras se mantiene enfocado con la 'tricolor.