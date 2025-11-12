FIFA haría importante cambio para el Mundial que favorecería a la Selección Colombia

El 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Pero la FIFA aún termina de ultimar detalles en la organización para la primera Copa del Mundo que se disputará con 48 selecciones en tres países como organizadores.

Sin embargo, habría importante cambio para esta edición de la Copa del Mundo el cual podría favorecer a la Selección Colombia y Néstor Lorenzo. De acuerdo con información revelada por el periodista Juan José Buscalía, de Blog Deportivo, el ente deportivo evalúa la opción de ampliar el número de convocados para el torneo.

Sorteo del Mundial 2026 // Foto: AFP

¿Crece la lista de convocados para el Mundial 2026?

En el Mundial de Qatar 2022 se llevó a cabo el aumento de 23 a 26 convocados, pero por el contexto de la post pandemia del COVID-19 para un caso en donde se pudiese presentar algún contagio, pero dos años antes (2020) se habló de la posibilidad de la lista del 2026 con 48 selecciones y las grandes potencias pidieron más futbolistas, es decir, un listado de 30 jugadores y la FIFA tomó dicho pedido para dejarlo como análisis y, ahora, vuelve a tomar fuerza.

“Los técnicos dieron su opinión favorable, pero ahora dependerá por la fuerza que hagan los seleccionados más potentes (Argentina, Brasil, España, Francia, Alemania, Colombia, entre otras), tienen más posibilidad que otros de tener 30 buenos jugadores, para los de menos poder mejor menos, porque deben poner jugadores de relleno, pero estas potencias ponen de calidad. Está dependiendo la presión de las federaciones para que, probablemente, en el sorteo del Mundial, la FIFA anuncie la lista de 30 jugadores”, contó el periodista.



Selección Colombia Foto: AFP

¿En qué favorece la decisión a la Selección Colombia?

Al contar con 30 jugadores, Néstor Lorenzo tendrá más herramientas para trabajar en caso de desgaste, lesiones y más. Esto teniendo en cuenta las largas distancias que tendrá este Mundial y será importante hacer una rotación, a medida de las necesidades del equipo, para conseguir todo lo que buscan.

Asimismo, abre la puerta a que más jugadores hagan parte de la lista final y puedan cumplir el sueño de ser parte del Mundial.