Así será el sorteo del Mundial 2026: fecha, hora, grupos y formato de la competencia

Terminan las Eliminatorias y se acerca el Mundial 2026. Con la clasificación de la Selección colombia crece la expectativa de lo que será esta competición que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, que contará por primera vez con 48 selecciones por iniciativa de la FIFA.



¿Cuándo se hará sorteo Mundial 2026? Ya hay fecha

En Washington, Estados Unidos, en el Kennedy Center el próximo mes de diciembre se hará el sorteo oficial del Mundial 2026. Será el 5 de diciembre cuando las selecciones clasificadas conozcan los grupos y equipos que enfrentarán en esta nueva edición de 48 equipos.

“Estamos muy emocionados de celebrar el sorteo más esperado de la historia de la Copa Mundial de la FIFA en el centro cultural y de entretenimiento de Estados Unidos, el Kennedy Center de Washington D. C.”, expresó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Sorteo Mundial 2026 // Foto: FIFA

Sorteo Mundial 2026: así se funcionará la distribución

Habrá 12 grupos de cuatro equipos cada uno, los cuales serán distribuidos en varios bombos, según el ranking FIFA. En ese orden ideas, parcialmente, la Selección Colombia iría al 2.

México, Estados Unidos y Canadá son los países anfitriones que ya conocen sus grupos, los cuales serán el A, B y D, respectivamente, por lo que esperan por conocer a sus rivales en 2026.

De cada grupos clasificarán dos equipos que irán a una ronda de dieciseisavos de final hasta llegar a la final, pasando a 104 partidos, 40 más de la última edición.

Sorteo Mundial 2026 // Foto: AFP

Calendario del Mundial 2026

Este Mundial se disputará entre el 11 de junio y 19 de julio de 2026, el cual será distribuido entre los tres países mencionados anteriormente, con una mayoría en territorio estadounidense.



Marzo 2026 : Torneo de repechaje FIFA en América del Norte.

: Torneo de repechaje FIFA en América del Norte. 30 de abril 2026 : Congreso de la FIFA en Vancouver.

: Congreso de la FIFA en Vancouver. 11 de junio 2026: Partido inaugural en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Estas son las selecciones clasificadas al Mundial 2026