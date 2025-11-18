Titular confirmada de la Selección Colombia vs. Australia hoy: hay varios cambios

A minutos de disputarse el último partido de la Selección Colombia en el 2025, se confirmó la titular para enfrentar en el compromiso preparatorio a Australia en Nueva York, Estados Unidos.

El técnico Néstor Lorenzo decidió cambiar a varios futbolistas que estuvieron desde el pitazo inicial en el último partido contra Nueva Zelanda, que terminó en victoria gracias a los goles del volante Gustavo Puerta y del extremo Johan Carbonero.



Titular de Colombia hoy:

Ante 24.000 aficionados, la tricolor espera cerrar con otro triunfo el año, pero habrá varios cambios en comparación con el partido anterior; sin embargo, se destaca la permanencia de los máximos referentes en ataque: James Rodríguez y Luis Díaz.



Camilo Vargas; Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica, Juan Camilo Portilla, Richard Ríos, Yáser Asprilla; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez.

Titular Selección Colombia vs. Australia X: FCF

Invicto de la Selección Colombia

La Selección Colombia llega a su amistoso contra Australia con una racha de ocho partidos sin perder, tras un triunfo 2-1 sobre Nueva Zelanda que dejó dudas en defensa y en la definición. El técnico Néstor Lorenzo reconoció que al equipo le faltó contundencia para cerrar el partido y subrayó que este tipo de errores no pueden repetirse en el Mundial de 2026.

Para este duelo ante Australia, Lorenzo no contará con el lateral Daniel Muñoz por motivos familiares. Por lo que Santiago Arias vuelve a ser el titular por la banda derecha.



Australia, dirigida por Tony Popovic, llega tras caer 1-0 frente a Venezuela y atravesar un momento irregular, con dos derrotas y una victoria en sus últimos partidos. Para enfrentar a Colombia contará con varias de sus figuras, como el portero Mathew Ryan, el mediocampista Aiden O'Neill, el atacante Mohamed Toure y el volante Connor Metcalfe, una de sus cartas más destacadas en la actualidad.

