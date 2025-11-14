Colombia vs. Nueva Zelanda: fecha, hora y artistas que se presentarán en el partido

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
En Estados Unidos, la Selección Colombia hoy se prepara para disputar su tercer partido amistoso de cara al Mundial 2026 por doble fecha FIFA. La tricolor enfrentará a Nueva Zelanda en el Chase Stadium de Fort Lauderdale en Estados Unidos con el objetivo se sumar puntos y aspirar a ser cabeza de serie en el sorteo a inicios de diciembre.
Tras la victoria frente a México y el empate con Canadá, la confianza del cuadro dirigido por Néstor Lorenzo se mantiene alta para encontrar alto ritmo competitivo, además de probar algunas caras nuevas. Pero la responsabilidad caerá en Luis Díaz, James Rodríguez, Daniel Muñoz y Richard Ríos, que son las fichas con experiencia en el equipo.
Inicialmente este encuentro estaba programado para las 7:00 de la noche, pero, según contó Juan Carlos Cortés, de Blog Deportivo, empezará a las 7:30 con el objetivo de mejorar la logística alrededor del estadio para poder garantizar el ingreso de todos los hinchas.
"Se ha movido 30 minutos para que las personas puedan llegar de buena forma a la cancha del Chase Stadium", explicó el periodista.
Habrá dos manera de ver este compromiso de la tricolor, ambas totalmente gratis con el objetivo de que los hinchas puedan disfrutar de todas las emociones de este encuentro preparatorio:
El halftime show del partido Colombia vs. Canadá en el Sports Illustrated Stadium marcó un momento inolvidable para más de 25.000 asistentes en New Jersey. DJ Pope, Heider González y La Guru se apoderaron del escenario con un espectáculo vibrante que mezcló sonidos tropicales, urbanos y parranderos, resaltando la identidad del talento colombiano en el exterior. Su presentación obtuvo una ovación masiva gracias a su energía, propuesta artística y capacidad para conectar con el público, consolidándose como uno de los actos más destacados de la jornada.
Tras el éxito rotundo en New Jersey, los tres artistas fueron confirmados para los próximos compromisos de la Selección Colombia en Estados Unidos: el 15 de noviembre en Miami frente a Nueva Zelanda y el 18 de noviembre en Nueva York frente a Australia, en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. La producción de estos espectáculos estará a cargo de Yennifer Córdoba, directora de Factory Agency, y Daniel González, director de 4G Solutions, quienes unirán su experiencia para llevar a Miami y Nueva York un show que fusiona música, tecnología y cultura al más alto nivel.