Así fue el golazo de Gustavo Puerta en el amistoso entre Colombia vs. Nueva Zelanda hoy

Este sabádo la tricolor está enfrentando a Nueva Zelanda en el Chase Stadium de Fort Lauderdale en Estados Unidos, con el objetivo es sumar puntos y aspirar a ser cabeza de serie en el sorteo a inicios de diciembre para el mundial 2026 de la FIFA.

Sobre el minuto 3 el estadio cantó el primer gol de la selección Colombia, el encargado de abrir el marcador fue Gustavo Puerta.



Así fue el golazo de Gustavo Puerta

A través de una acción colectiva liderada por el capitán James Rodríguez, la Selección Colombia abrió el marcador. El 10 de la selección habilitó por la banda derecha a Santiago Arias, quien se lanzó al ataque y desajustó a la defensa rival.

El lateral antioqueño envió un pase preciso hacia el borde del área, donde Gustavo Puerta apareció libre de marca y, con un remate de primera, anotó un golazo que puso el 1-0 frente a Nueva Zelanda.

Tras la anotación, los jugadores colombianos corrieron hacia una de las esquinas de la cancha para festejar el gol. Puerta decide arrodillarse sobre el césped mientras sus compañeros llegan rápidamente para felicitarlo.

