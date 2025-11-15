En vivo
Deportes  / Así fue el golazo de Gustavo Puerta en el amistoso entre Colombia vs. Nueva Zelanda hoy

Así fue el golazo de Gustavo Puerta en el amistoso entre Colombia vs. Nueva Zelanda hoy

Sobre el minuto 3 el Chase Stadium de Fort Lauderdale cantó el primer gol de la selección Colombia, el encargado de abrir el marcador fue Gustavo Puerta.

