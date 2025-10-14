Sin goles terminó el encuentro en la Selección Colombia y Canadá ese 14 de octubre por el amistoso de esta fecha FIFA. Un encuentro el cual fue aprovechado por el técnico argentino Néstor Lorenzo como una oportunidad para probar caras diferentes y darles la oportunidad a otros futbolistas.

Pero una de las grandes sorpresas fue el cambio en la portería, pues la elección de Lorenzo fue poner bajo los tres palos al golero Álvaro Montero, decisión que sorprendió a muchos por no tener en cuenta en esta doble fecha a Kevin Mier, de Cruz Azul, pese a su juventud y proyección.

Colombia vs. Canadá en USA // Foto: AFP

¿Por qué Néstor Lorenzo eligió titular a Álvaro Montero y no a Kevin Mier?

En realidad, la decisión de Lorenzo no se encuentra ligada a algo especifico de Montero o Mier, sino que este encuentro fue una oportunidad para darle una oportunidad a otros futbolistas de vestir la camiseta de la Selección Colombia, en este caso a Álvaro.

En ese orden de ideas, no hay una razón profunda del porqué no eligió a Mier, pues esto no significa que no esté siendo tenido en cuenta al portero de Cruz Azul o algo por estilo, sino que, al igual que David Ospina, Lorenzo le dio la oportunidad a Montero de defender una vez más la camiseta.



Álvaro Montero // Foto: Instagram Álvaro Montero

Néstor Lorenzo busca llevar a un mejor nivel a la Selección Colombia

Ad portas de su primer mundial, el técnico argentino quiere llevar al cuadro ‘tricolor’ a su mejor nivel esperando hacer un gran torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

En estos amistosos el técnico busca sumar puntos que le permitan acercarse al bombo 1 de cabeza de serie en el certamen, que no será fácil porque compite mano a mano con grandes selecciones europeas que dan lo mejor de sí en partidos de Eliminatorias locales por lo que deberá llevar al equipo a un siguiente nivel.