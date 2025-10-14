Colombia vs. Canadá, EN VIVO: online y gratis el partido amistoso hoy martes

Otra noche crucial para la Selección Colombia HOY martes, 14 de octubre, en su camino preparatorio de cara al Mundial 2026. Esta vez, será Canadá el rival que servirá para que Néstor Lorenzo mida fuerzas y analice en qué nivel se encuentra el combinado nacional, duelo que nuevamente en territorio estadounidense como el último frente a México.

Lorenzo pondrá su confianza en Luis Díaz y James Rodríguez para que “sean más fáciles las cosas” en este camino preparatorio al Mundial 2026. Una victoria, además, servirá para sumar en el objetivo de ser cabeza de serie logrando puntos en el ranking FIFA ante del mes de diciembre, tiempo en el que se llevará a cabo el sorteo.

Colombia vs. Canadá // Fotos: AFP

¿A qué hora juega Colombia HOY vs. Canadá por partido amistoso? Así podrá verlo gratis y online

A partir de las 7:30 de la noche (hora colombiana) correrá la pelota en el Red Bull Arena de Nueva Jersey para este duelo amistoso para la Selección Colombia HOY martes, 14 de octubre.

Partido que, por fortuna, usted podrá ver totalmente gratis desde su celular a través de YouTube con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que media hora antes comenzará la cobertura total de este importante duelo preparatorio.



Partido de Colombia HOY en vivo Caracol

No solo tendrá la alternativa de Blu Radio, sino que tendrá otra formas de verlo online y gratis gracias a Caracol Televisión, esto de las siguientes formas:



Streaming: a través de la señal de Ditu de Caracol Televisión tendrá todo la cobertura gratis y online, solo necesitará tener acceso en el celular.

a través de la señal de Ditu de Caracol Televisión tendrá todo la cobertura gratis y online, solo necesitará tener acceso en el celular. TV: el equipo de Gol Caracol, a través de Caracol Televisión, tendrá este encuentro en vivo.

Posibles alineaciones de Colombia vs. Canadá