Revelan la dolorosa razón de la desconvocatoria de Daniel Muñoz: fue captado en un entierro

La Selección Colombia vive horas movidas en Estados Unidos previo a su último partido del año. En la mañanadel domingo 16 de noviembre, la Federación Colombiana de Fútbol confirmó que Daniel Muñoz, uno de los jugadores más regulares del ciclo de Néstor Lorenzo, abandonaba la concentración por motivos familiares. La noticia cayó de sorpresa, a solo dos días del amistoso frente a Australia, programado para este martes 18 de noviembre en horas de la noche.

En su comunicado oficial, la FCF informó: “La Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Colombia informan que el jugador Daniel Muñoz deja la concentración del combinado nacional por motivos familiares”. Aunque no se revelaron detalles en ese momento, la razón conmocionó a la opinión pública horas después, cuando circularon en redes sociales videos del futbolista participando en un entierro en Medellín. Allí, Muñoz fue visto cargando el ataúd de un allegado cercano, presuntamente uno de sus mejores amigos.

La escena generó una ola de mensajes de solidaridad para el lateral derecho del Crystal Palace, a quien se le reconoció no solo su profesionalismo, sino su lealtad y humanidad en un momento profundamente doloroso. Su ausencia, más que futbolística, fue asumida por la Selección como un asunto de respeto y acompañamiento personal.

Muñoz, de 29 años, venía siendo una pieza determinante en este proceso rumbo al Mundial de 2026. Su explosión ofensiva, disciplina táctica y nivel en la Premier League lo han convertido en uno de los jugadores colombianos más destacados del mundo. Incluso ha sido mencionado como objetivo de clubes grandes en Europa, entre ellos Barcelona, PSG y Manchester City.

Con su salida, Santiago Arias volverá a ocupar la banda derecha, tal como lo hizo ante Nueva Zelanda, donde asistió a Gustavo Puerta en el primer gol del triunfo 2-1. El cuerpo técnico busca darle rodaje al equipo y cerrar el año con buena sensación de cara al sorteo del Mundial.



Colombia vs Australia: último examen antes del cierre del 2025

El duelo ante Australia, este martes 18 de noviembre en la noche, será el último amistoso de la Tricolor en el año. Será una prueba exigente frente a un rival que viene de competir octavos de final en Catar y que sirve para ajustar detalles en este tramo final previo a la Copa del Mundo.

Aunque la baja de Muñoz se siente, el mensaje dentro del grupo es claro: primero está la vida personal del jugador. Colombia deberá ajustar su defensa para mantener la solidez que ha caracterizado el proceso de Lorenzo y cerrar el año con tranquilidad y, si es posible, una nueva victoria.