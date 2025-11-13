Selección Colombia vs. Nueva Zelanda sufre importante cambio: reprograme su agenda

La Selección Colombia tendrá una modificación clave en su próximo amistoso frente a Nueva Zelanda, programado en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

El periodista Juan Carlos Cortés informó la el cambio de horario de este compromiso que, inicialmente, estaba pactado para las 7:00 de la noche de este sábado, 15 de noviembre.

¿A qué hora juega Colombia?

Este partido fue retrasado 30 minutos, por lo que el nuevo horario oficial será 7:30 de la noche, hora colombiana. El cambio busca facilitar el ingreso del público y mejorar la logística alrededor del estadio, habitual sede del Inter Miami.

El ajuste se tomó luego de revisar las condiciones de movilidad en la zona y la disponibilidad de acceso para los aficionados.



“Se ha movido 30 minutos para que las personas puedan llegar de buena forma a la cancha del Chase Stadium”, explicó el periodista.

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero con la Selección Colombia Foto: AFP

¿Baja asistencia en el estadio por medidas migratorias?

Además del cambio de horario, en Blog Deportivo se abordó cómo avanza la venta anticipada de entradas. Aunque recientemente un partido de Argentina con Lionel Messi en el mismo escenario no logró llenar el estadio, varios integrantes del programa radial señalaron que existe un ambiente de precaución entre algunos inmigrantes latinos asentados en Florida, por las políticas migratorias del Gobierno Trump, lo que podría estar afectando la asistencia. A esto se suma que Nueva Zelanda, rival de turno, no genera tanto atractivo comercial como otras selecciones.

Cortés explicó que la boletería “no se ha movido de buena forma”, aunque se espera una asistencia razonable debido a la capacidad moderada del recinto, que alberga cerca de 22.000 personas. Aun así, narró que incluso le ofrecieron entradas de reventa a 180 dólares, un precio considerado elevado para un amistoso.

Publicidad

La boletería oficial, disponible en la plataforma, sí ofrece disponibilidad amplia. Según la página, en la sección 130 los precios oficiales oscilan entre 114 y 138 dólares, montos que tampoco son económicos y podrían influir en el ritmo de ventas.

Con el nuevo horario confirmado y la boletería aún abierta, los aficionados tendrán que ajustar su agenda para acompañar a la Selección Colombia en este juego preparatorio que promete medir el presente del equipo tricolor rumbo al Mundial de la Fifa 2026.