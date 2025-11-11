En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Estos jugadores de la Selección Colombia, afectados por huelga de controladores aéreos en EEUU

Estos jugadores de la Selección Colombia, afectados por huelga de controladores aéreos en EEUU

Miles de vuelos han sido cancelados en los últimos días en ese país y, por su puesto, este tema afectó a estrellas de la tricolor a horas de disputar los partidos amistosos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad