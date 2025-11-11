Estos jugadores de la Selección Colombia, afectados por huelga de controladores aéreos en EEUU

El técnico Néstor Lorenzo todavía no tiene al grupo completo de la Selección Colombia para los partidos amistosos contra Nueva Zelanda y Australia por los problemas que afronta Estados Unidos con los controladores aéreos en los diferentes aeropuertos de ese país.

Vale recordar que la tricolor jugará estos compromisos en territorio estadounidense el próximo sábado 15 de noviembre y martes 18 del mismo mes.

Por eso, faltan tres jugadores para unirse a la concentración de los 26 futbolistas llamados por el seleccionador argentino y así afinar detalles de lo que podría ser la presentación en el Mundial de la Fifa del próximo año.



¿Cuáles son los futbolistas afectados?

El periodista Juan Carlos Cortés informó en Blog Deportivo que los futbolistas colombianos del Bologna, Jhon Janer Lucumí; del Mallorca, Johan Mojica, y del Crystal Palace, Daniel Muñoz, llegarán durante este martes. Los dos primeros son esperados sobre las 11:00 de la noche, mientras el exjugador de Atlético Nacional llegaría a las 5:00 de la tarde.

Selección Colombia Foto: AFP

Lista de los 26 jugadores convocados a la Selección Colombia

Álvaro Angulo — Pumas (MEX) Álvaro Montero — Vélez Sarsfield (ARG) Camilo Vargas — Atlas F.C. (MEX) Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama (BRA) Carlos Cuesta — Vasco da Gama (BRA) Daniel Muñoz — Crystal Palace F.C (ENG) Dávinson Sánchez — Galatasaray S.K. (TUR) David Ospina — Atlético Nacional (COL) Gustavo Puerta — Racing de Santander (ESP) James Rodríguez — Club León (MEX) Jefferson Lerma — Crystal Palace F.C. (ENG) Jhon Arias — Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG) Jhon Córdoba — F.C. Krasnodar (RUS) Jhon Lucumí — Bologna F.C. (ITA) Johan Carbonero — Internacional SC (BRA) Johan Mojica — R.C.D Mallorca (ESP) Jorge Carrascal — Flamengo (BRA) Juan Camilo Portilla — C.A. Talleres (ARG) Kevin Castaño — River Plate (ARG) Luis Díaz — F.C. Bayern Múnich (GER) Luis Suárez — Sporting C.P. (POR) Rafael Santos Borré — Internacional SC (BRA) Richard Ríos — S.L. Benfica (POR) Santiago Arias — E.C. Bahía (BRA) Yáser Asprilla — Girona F.C. (ESP) Yerry Mina — Cagliari Calcio (ITA)

¿Qué está pasando con los controladores aéreos?

Casi 2.000 vuelos fueron cancelados el lunes, 10 de noviembre, en Estados Unidos debido al cierre del Gobierno federal, que ha provocado una escasez de controladores aéreos y, por ende, recortes en el tráfico aéreo.



De acuerdo con la plataforma Flightaware, se cancelaron 1.983 vuelos, lo que equivale al 7,7 % de los más de 25.000 programados para el día, mientras que otros 6.056 sufrieron retrasos. Los aeropuertos más afectados fueron los de Nueva York, especialmente el John F. Kennedy (JFK), con 254 cancelaciones, seguido por LaGuardia y Newark Liberty.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que la situación podría empeorar si el cierre del Gobierno continúa, complicando aún más las operaciones aéreas y la disponibilidad de personal en los aeropuertos más transitados del país.

Por su parte, el presidente Donald Trump anunció posibles recortes salariales para los controladores que se ausentaron alegando enfermedad, al tiempo que prometió una bonificación de 10.000 dólares a quienes han seguido trabajando sin recibir pago durante los 41 días de parálisis federal. Fuentes sindicales señalan que muchos controladores han tenido que ausentarse para buscar ingresos temporales o cuidar a sus familias. La crisis alcanzó su punto más crítico el domingo, cuando se superó el límite del 10 % de cancelaciones fijado por la Administración Federal de Aviación (FAA).