¿Por qué convocaron a Borré y no al 'Cucho' Hernández en la Selección Colombia? //

Al fin se dio a conocer la lista de convocados de Néstor Lorenzo para los dos partidos amistosos de la Selección Colombia en este mes de noviembre. Pero sorprendió la ausencia de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, que viene siendo figura con el Real Betis en la primera división de España.



¿Por qué no convocaron al 'Cucho' Hernández?

La crítica en los hinchas de la 'tricolor' radicó por la presencia de Rafael Santos Borré, quien no ha estado al 100 % en sus últimos partidos con el Internacional de Porto Alegre en Brasil, en especial por la ausencia del 'Cucho' que ha sido fundamental en los partidos del Real Betis en el fúbol de España desde su llegada de la MLS.

Sin embargo, la razón por la que no fue tenido en cuenta fue por un tema médico debido a que será sometido a una cirugía; ahora, el porqué sí a Borré fue por la confianza de Lorenzo hacia él, por eso, lo llamó como parte de la experiencia que ha sumado a lo largo de los años.

"Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández será baja en la Selección Colombia 🇨🇴 por una cirugía ambulatoria de cornetes programada por el cuerpo médico del #RealBetis para esta fecha FIFA", reveló Pipe Sierra sobre su ausencia.

'Cucho' Hernández // Foto: Real Betis

Los impresionantes números de Hernández en España

Llegó a la primera división de España el 3 de febrero de 2025 y, en poco tiempo, se ganó la confianza del cuerpo técnico para tener sitio en el 11 titular del cuadro sevillano.



Ha disputado 27 partidos con el Real Betis, de los cuales ha anotado 9 goles y ha dado 3 asistencias, además de ser parte de más 20 jugadas letales de ataque.



Lista completa de convocados de la Selección Colombia