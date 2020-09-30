Blu Radio Juan Camilo Cucho Hernández
-
En video: 'Cucho' Hernández terminó a los golpes en partido de pretemporada en España
Fue cerca del final del primer tiempo cuando se presentó la pelea, lo curioso es que en medio de la discusión le terminó pegando a un compañero y quedó en video.
-
Luis Díaz no jugará contra Perú y estas son las opciones de Néstor Lorenzo con Colombia
Las variantes que tiene el seleccionador incluye un posible cambio en el esquema de Colombia. Conozca los nombres que podrían reemplazar al guajiro.
-
Balde de agua fría para el 'Cucho' en Real Betis; hinchas molestos por noticia
El entrenador chileno Manuel Pellegrini podrá contar, además, con los futbolistas de los escalafones inferiores integrados en la denominada lista B.
-
Futbolista de la Selección Colombia, nuevo refuerzo de equipo español: así lo presentaron
El nuevo atacante del conjunto andaluz se formó en el Deportivo Pereira de su ciudad natal, aunque, tras jugar medio año en el América de Cali a préstamo por el Granada, entre otros.
-
El 'Cucho' Hernández, nuevo campeón de la MLS con el Columbus Crew: fue figura en el partido
El Columbus Crew ganó este sábado, 9 de diciembre, 2-1 contra Los Angeles FC y alzó su tercer trofeo de la liga norteamericana en una final. El colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández anotó un gol y fue elegido MVP.
-
'Cucho' Hernández lidera el once ideal de la MLS en el 2023
La MLS desveló a los integrantes de este combinado ideal de su temporada 2023.
-
Video: Mire el golazo del ‘Cucho' Hernández desde mitad de cancha en la MLS
Juan Camilo Hernández no para de brillar en el fútbol de los Estados Unidos. El cucho volvió a ser figura este sábado en las semifinales de la conferencia este en la MLS.
-
'Cucho' Hernández marcó doblete en la victoria de Columbus Crew frente al Atlanta United en la MLS
El colombiano 'Cucho' Hernández llega 18 goles en la temporada, ubicándose como el segundo máximo anotador de la MLS después de Denis Bouanga, quien ha celebrado en 22 ocasiones.
-
‘Cucho’ Hernández, protagonista total en la MLS: ocho goles en nueve jornadas
El colombiano debutó con cuatro goles en sus primeros tres partidos con el Columbus Crew y lleva ahora cuatro en los últimos tres encuentros.
-
Con un doblete del ‘Cucho’ Hernández, Columbus Crew igualó contra el DC United en la MLS
El primer tanto de Cucho llegó en el 62 con un espléndido disparo desde el pico del área al segundo palo.