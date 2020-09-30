Publicidad

Blu Radio  / Juan Camilo Cucho Hernández

Juan Camilo Cucho Hernández

  • 'Cucho' Hernández terminó a los golpes en partido.jpg
    'Cucho' Hernández terminó a los golpes en partido //
    Fotos: AFP y X @juanchoFut_
    Fútbol

    En video: 'Cucho' Hernández terminó a los golpes en partido de pretemporada en España

    Fue cerca del final del primer tiempo cuando se presentó la pelea, lo curioso es que en medio de la discusión le terminó pegando a un compañero y quedó en video.

  • Jhon Durán y Luis Díaz con la Selección Colombia
    Jhon Durán y Luis Díaz con la Selección Colombia
    Foto: AFP
    Eliminatorias

    Luis Díaz no jugará contra Perú y estas son las opciones de Néstor Lorenzo con Colombia

    Las variantes que tiene el seleccionador incluye un posible cambio en el esquema de Colombia. Conozca los nombres que podrían reemplazar al guajiro.

  • 'Cucho' Hernández.jpg
    'Cucho' Hernández //
    Foto: Real Betis
    Fútbol

    Balde de agua fría para el 'Cucho' en Real Betis; hinchas molestos por noticia

    El entrenador chileno Manuel Pellegrini podrá contar, además, con los futbolistas de los escalafones inferiores integrados en la denominada lista B.

  • 'Cucho' Hernández con la Selección Colombia
    'Cucho' Hernández con la Selección Colombia
    Foto: AFP
    Fútbol

    Futbolista de la Selección Colombia, nuevo refuerzo de equipo español: así lo presentaron

    El nuevo atacante del conjunto andaluz se formó en el Deportivo Pereira de su ciudad natal, aunque, tras jugar medio año en el América de Cali a préstamo por el Granada, entre otros.

  • El Columbus del colombiano Juan Camilo 'el cucho' Hernández es el nuevo Campeón de la MLS
    El Columbus del colombiano Juan Camilo 'el cucho' Hernández es el nuevo Campeón de la MLS
    Foto: AFP
    Fútbol

    El 'Cucho' Hernández, nuevo campeón de la MLS con el Columbus Crew: fue figura en el partido

    El Columbus Crew ganó este sábado, 9 de diciembre, 2-1 contra Los Angeles FC y alzó su tercer trofeo de la liga norteamericana en una final. El colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández anotó un gol y fue elegido MVP.

  • Juan Camilo 'Cucho' Hernández celebrando un gol con su equipo
    Juan Camilo 'Cucho' Hernández
    Foto: @ColumbusCrew
    Fútbol

    'Cucho' Hernández lidera el once ideal de la MLS en el 2023

    La MLS desveló a los integrantes de este combinado ideal de su temporada 2023.

  • Gol de Juan Camilo Hernández
    Gol de Juan Camilo Hernández
    Fútbol

    Video: Mire el golazo del ‘Cucho' Hernández desde mitad de cancha en la MLS

    Juan Camilo Hernández no para de brillar en el fútbol de los Estados Unidos. El cucho volvió a ser figura este sábado en las semifinales de la conferencia este en la MLS.

  • Cucho Hernández marcó gol en la MLS
    Cucho Hernández marcó gol en la MLS
    Foto: @ColumbusCrew
    Fútbol

    'Cucho' Hernández marcó doblete en la victoria de Columbus Crew frente al Atlanta United en la MLS

    El colombiano 'Cucho' Hernández llega 18 goles en la temporada, ubicándose como el segundo máximo anotador de la MLS después de Denis Bouanga, quien ha celebrado en 22 ocasiones.

  • Cucho Hernández.jpg
    Cucho Hernández //
    Foto: Twitter @ColumbusCrew
    Fútbol

    ‘Cucho’ Hernández, protagonista total en la MLS: ocho goles en nueve jornadas

    El colombiano debutó con cuatro goles en sus primeros tres partidos con el Columbus Crew y lleva ahora cuatro en los últimos tres encuentros.

  • Cucho Hernández.jpg
    'Cucho' Hernández
    Foto: Twitter @ColumbusCrew
    Fútbol

    Con un doblete del ‘Cucho’ Hernández, Columbus Crew igualó contra el DC United en la MLS

    El primer tanto de Cucho llegó en el 62 con un espléndido disparo desde el pico del área al segundo palo.

