Luis Díaz no jugará contra Perú y estas son las opciones de Néstor Lorenzo con Colombia

Una de las bajas sensibles que tendrá la Selección Colombia para el próximo partido contra Perú en Barranquilla es la de Luis Díaz por acumulación de tarjetas amarillas, luego de lo sucedido en el empate contra Paraguay.

Por eso, Blog Deportivo conoció cuáles son las opciones que tiene el seleccionador Néstor Lorenzo para reemplazar en esa posición al jugador del Liverpool, que viene de ser campeón en la Premier League, y que tendrá que ver el partido desde la tribuna del estadio Metropolitano.

Según información compartida por el periodista Fabio Poveda, Néstor Lorenzo tiene cinco opciones para reemplazar a Luis Díaz. Estas opciones incluyen:



Jáminton Campaz Yáser Asprilla Jorge Carrascal, quien podría cambiar un poco el módulo del equipo Jugar con doble nueve: con John Jáder Durán y Juan Camilo 'Cucho' Hernández / Luis Javier Suárez. Marino Hinestroza.

Marino Hinestroza

Vale enfatizar que estas son las opciones que se han barajado durante estos últimos días de concentración de la selección en la capital del Atlántico, pero todo se definirá minutos antes del pitazo inicial contra los incas, cuando la FCF dé a conocer el once titular del partido.



El plan que tenía Lorenzo con Juanfer Quintero

Precisamente, una de las opciones que tenía Lorenzo era Juan Fernando Quintero, pero su lesión con el América de Cali lo cambio todo. De acuerdo con información obtenida por Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo, fuentes cercanas a la tricolor le contaron que el volante creativo iba a ser titular con Colombia vs. Perú, reemplazando a Luis Díaz.

"Lo primero que me dijeron (Quintero) iba de titular en el partido frente a Perú. No me dijeron que iba a jugar al mismo tiempo con James Rodríguez, pero que sintió mucho el técnico porque tenía ya un plan diseñado con Juan Fernando Quintero para el partido frente a Perú. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que desde mucho antes de que los jugadores llegaran, el técnico ya en la cabeza tenía más o menos fijada la alineación, las alternativas para el partido frente a la selección peruana", añadió Hernández.

Lo cierto es que Colombia espera volver a un triunfo después de cuatro partidos, mientras Perú no tiene margen de error si quiere aspirar al cupo de repechaje para el Mundial de la Fifa 2026, lo que implica ganar todos los compromisos restantes.