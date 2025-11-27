En vivo
'Cucho' Hernández se reporta con gol en la Europa League: video de la definición

El colombiano sigue destacándose en el fútbol europeo para seguir en el radar del entrenador Néstor Lorenzo de cara a los próximos partidos de la selección de mayores para preparar el Mundial del 2026.

Juan Camilo Hernández anota gol con Real Betis
Juan Camilo Hernández anota gol con Real Betis
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

