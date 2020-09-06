En vivo
Blu Radio  / Uefa Europa League

Uefa Europa League

  • Kylian Mbappé
    Kylian Mbappé ganó la bota de oro.
    Foto: AFP
    Fútbol

    Mbappé tras ganar la bota de oro: "Quiero seguir haciendo historia"

    El futbolista profesional frances, Kylian Mbappé, ganó su primer bota de oro como máximo goleador de la Liga Europea y el presidente del Real Madrid felicitó a Mbappé por el premio. ¿Qué dijo?

  • Milan gana en Europa League.jpg
    Milan gana en Europa League //
    Foto: AFP
    Fútbol

    Milan avanza firme en la Europa League al superar sin problemas a Slavia Praga

    No necesitó más el Milan que se limitó a manejar con oficio el tiempo en una segunda mitad en la que el Slavia de Praga, que pese a las adversidades nunca se rindió.

  • Partidos de la UEFA Europa League hoy.jpg
    Partidos de la UEFA Europa League hoy //
    Foto: AFP
    Fútbol

    Europa League hoy: prográmese con la definición de los octavos de final

    Los duelos de la Europa League hoy jueves, 14 de marzo, prometen grandes emociones. Luis Díaz será protagonista de esta jornada de fútbol europeo con Liverpool.

  • Luis Díaz
    Luis Díaz
    Foto: AFP.
    Fútbol

    Europa League 2023: Liverpool y Luis Díaz, los protagonistas de la quinta fecha europea

    Si Liverpool gana su próximo partido de la Europa League 2023 podría estar asegurando un cupo en la próxima ronda. Luis Díaz llega en un gran momento tras su paso en las Eliminatorias.

  • liverpool-goleo-al-toulouse-foto-LFC.png
    Liverpool vs. Toulouse por Europa League.
    Foto: Twitter Liverpool.
    Fútbol

    Sin Luis Díaz, Liverpool goleó al Toulouse en Anfield

    El colombiano se quedó en el banco de suplentes de un Liverpool que marcha líder de su grupo con puntaje perfecto.

  • 370992_Luis Muriel // Foto: AFP
    Luis Muriel // Foto: AFP
    Fútbol

    Luis Muriel regresó a la titular con Atalanta en la victoria por la Europa League

    El delantero Luis Muriel tuvo su primer partido como titular con el equipo italiano en esta temporada. El colombiano jugó hasta el minuto 62 y suma minutos de cara a la próxima convocatoria de Colombia.

  • Edwin Van der Sar.jpg
    Edwin Van der Sar
    Foto: AFP
    Deportes

    El exarquero neerlandés Edwin Van der Sar en cuidados intensivos tras hemorragia cerebral

    Van der Sar, que tiene 52 años y que fue jugador del Ajax, la Juventus y el Manchester United, estaba de vacaciones en una isla croata, donde sufrió una caída, afirmó la radiotelevisión pública neerlandesa NOS.

  • Duván Zapata.jpg
    Duván Zapata
    Foto: captura de pantalla
    Fútbol

    Con golazo de Duván Zapata, el Atalanta venció al Torino 2 a 1

    El delantero colombiano no sumaba un tanto con su equipo desde el pasado 9 de noviembre, antes del Mundial 2022.

  • Juventus.jpg
    Juventus
    Foto: AFP
    Deportes

    La justicia deportiva italiana anula la sanción de 15 puntos a la Juventus

    Tras esta decisión del Tribunal de Garantías del Comité Olímpico Italiano (CONI), la Juventus remonta a la tercera plaza del campeonato italiano a la espera del nuevo juicio del Comité de Apelación de la Federación Italiana (FIGC), aunque el club no obtiene de momento la anulación pura y simple del castigo tal como había reclamado.

  • Cuadrado.jpg
    Juan Guillermo Cuadrado
    Foto: AFP
    Fútbol

    Juan Guillermo Cuadrado llegó a cifra histórica con la Juventus y así lo celebró el club italiano

    Juan Guillermo Cuadrado llegó a la importante cifra vistiendo los colores de la 'Vecchia signora': todo un registro para su carrera deportiva, luego de casi ocho años haciendo parte de sus filas.

