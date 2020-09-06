Blu Radio Uefa Europa League
Uefa Europa League
Mbappé tras ganar la bota de oro: "Quiero seguir haciendo historia"
El futbolista profesional frances, Kylian Mbappé, ganó su primer bota de oro como máximo goleador de la Liga Europea y el presidente del Real Madrid felicitó a Mbappé por el premio. ¿Qué dijo?
Milan avanza firme en la Europa League al superar sin problemas a Slavia Praga
No necesitó más el Milan que se limitó a manejar con oficio el tiempo en una segunda mitad en la que el Slavia de Praga, que pese a las adversidades nunca se rindió.
Europa League hoy: prográmese con la definición de los octavos de final
Los duelos de la Europa League hoy jueves, 14 de marzo, prometen grandes emociones. Luis Díaz será protagonista de esta jornada de fútbol europeo con Liverpool.
Europa League 2023: Liverpool y Luis Díaz, los protagonistas de la quinta fecha europea
Si Liverpool gana su próximo partido de la Europa League 2023 podría estar asegurando un cupo en la próxima ronda. Luis Díaz llega en un gran momento tras su paso en las Eliminatorias.
Sin Luis Díaz, Liverpool goleó al Toulouse en Anfield
El colombiano se quedó en el banco de suplentes de un Liverpool que marcha líder de su grupo con puntaje perfecto.
Luis Muriel regresó a la titular con Atalanta en la victoria por la Europa League
El delantero Luis Muriel tuvo su primer partido como titular con el equipo italiano en esta temporada. El colombiano jugó hasta el minuto 62 y suma minutos de cara a la próxima convocatoria de Colombia.
El exarquero neerlandés Edwin Van der Sar en cuidados intensivos tras hemorragia cerebral
Van der Sar, que tiene 52 años y que fue jugador del Ajax, la Juventus y el Manchester United, estaba de vacaciones en una isla croata, donde sufrió una caída, afirmó la radiotelevisión pública neerlandesa NOS.
Con golazo de Duván Zapata, el Atalanta venció al Torino 2 a 1
El delantero colombiano no sumaba un tanto con su equipo desde el pasado 9 de noviembre, antes del Mundial 2022.
La justicia deportiva italiana anula la sanción de 15 puntos a la Juventus
Tras esta decisión del Tribunal de Garantías del Comité Olímpico Italiano (CONI), la Juventus remonta a la tercera plaza del campeonato italiano a la espera del nuevo juicio del Comité de Apelación de la Federación Italiana (FIGC), aunque el club no obtiene de momento la anulación pura y simple del castigo tal como había reclamado.
Juan Guillermo Cuadrado llegó a cifra histórica con la Juventus y así lo celebró el club italiano
Juan Guillermo Cuadrado llegó a la importante cifra vistiendo los colores de la 'Vecchia signora': todo un registro para su carrera deportiva, luego de casi ocho años haciendo parte de sus filas.