En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protesta de motociclistas en Bogotá
B-King y Dj Regio Clown
Puente festivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  /  Mbappé tras ganar la bota de oro: "Quiero seguir haciendo historia"

Mbappé tras ganar la bota de oro: "Quiero seguir haciendo historia"

El futbolista profesional frances, Kylian Mbappé, ganó su primer bota de oro como máximo goleador de la Liga Europea y el presidente del Real Madrid felicitó a Mbappé por el premio. ¿Qué dijo?

Kylian Mbappé
Kylian Mbappé ganó la bota de oro.
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 31 de oct, 2025

El atacante francés del Real Madrid Kylian Mbappé recibió este viernes, 31 de octubre, el trofeo de su primera Bota de Oro europea, que recompensa al máximo goleador de la pasada temporada en las ligas europeas, y deseó poder repetir el galardón en la actual.

"Este premio significa mucho para mí. Estoy muy feliz y quiero seguir haciendo historia. Fueron 31 goles (en la temporada 2024-2025 de LaLiga española) y este año he empezado muy bien, así que quiero volver a ganarla el año que viene", dijo Mbappé en una breve intervención durante la ceremonia de entrega en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

Kylian Mbappé
Kylian Mbappé se pronuncia tras ganar la bota de oro
Foto: AFP

Mbappé fue el máximo anotador de la pasada LaLiga española con esas 31 dianas, cuatro de ventaja sobre el segundo, el polaco Robert Lewandowski (FC Barcelona).

Según el baremo de puntos de la Bota de Oro, que se establece según la categoría que se concede a cada campeonato nacional europeo, Mbappé sumó 62 puntos y lideró la clasificación por delante del sueco Viktor Gyökeres (58,5 puntos, entonces en el Sporting de Lisboa y ahora en el Arsenal) y del egipcio Mohamed Salah (58, Liverpool).

Autor del mejor inicio de temporada de su carrera (11 goles después de 10 jornadas de LaLiga española), Mbappé afirmó estar "muy feliz" y deseó "poder seguir haciendo historia" con el Real Madrid.

French forward Kylian Mbappe kisses his jersey during his first appearance as a Real Madrid player at the Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on July 16, 2024, after signing his new five-season contract.
Kylian Mbappé
Foto: AFP

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, felicitó a Mbappé por este premio.

"Es fruto de tu trabajo. Yo, como presidente del Real Madrid, estoy muy orgulloso de que un jugador como tú esté en nuestro equipo. Representas a la perfección los valores de este club. Este día lo vas a recordar siempre", dijo.

Publicidad

Mbappé es el tercer jugador merengue en lograr este galardón, después del mexicano Hugo Sánchez (1989-1990) y de Cristiano Ronaldo (2010-2011, 2013-2014, 2014-2015).

El último jugador francés que había conseguido este premio fue Thierry Henry, que lo obtuvo en 2004 y 2005 cuando jugaba en el Arsenal.

También le puede interesar

  1. Exjugador del Real Madrid sufre derrame cerebral y se encuentra hospitalizado
    Familiares hablaron de su estado de salud.
    Foto: AFP
    Fútbol

    Exjugador del Real Madrid sufrió derrame cerebral y se encuentra hospitalizado

  2. champions.jpg
    UEFA Champions League //
    Foto: AFP
    Fútbol

    Más cambios en la Champions League: UEFA lo hizo oficial y a hinchas no les gustó

  3. Real Madrid
    Real Madrid celebra el gol de Mbappé
    Foto: AFP
    Deportes

    Real Madrid hizo respetar su casa y venció 2-1 al Barcelona en el clásico español

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Kylian Mbappé

Uefa Europa League

Real Madrid

Publicidad

Publicidad

Publicidad