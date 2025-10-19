Exjugador del Real Madrid sufrió derrame cerebral y se encuentra hospitalizado

Un futbolista con pasado en el Real Madrid y varios clubes europeos se encuentra hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral el pasado viernes.

La noticia fue confirmada por el grupo de exprofesionales del FC Rebellen, conjunto belga en el que actualmente militaba el jugador. Según el comunicado oficial, la familia ha solicitado discreción y privacidad durante el proceso de recuperación.

Se trata de Royston Drenthe, exjugador de equipos como Feyenoord, Real Madrid, Hércules o Racing Murcia, quien actualmente tiene 38 años. “Pedimos tranquilidad y privacidad durante este periodo para que puedan brindarle el apoyo que necesita para su recuperación. Está bien atendido y en buenas manos”, comunicó el colectivo en sus redes sociales.

Royston Drenthe, exjugador del Real Madrid. Foto: AFP

Por su parte, el FC Rebellen, club no profesional de Bélgica donde el neerlandés jugaba actualmente, confirmó que el exfutbolista se encuentra estable dentro de la gravedad. “El viernes pasado, Royston Drenthe sufrió un derrame cerebral. Actualmente, recibe buenos cuidados y está en buenas manos. El equipo y los involucrados esperan una pronta recuperación”, señalaba la entidad.



Asimismo, el conjunto pidió calma y respeto por la intimidad del jugador: “La familia de Royston solicita paz y privacidad durante este tiempo para poder brindarle el apoyo y el espacio necesarios para su recuperación”.



¿Quién es Royston Drenthe?

Drenthe tuvo una irrupción estelar en el Feyenoord, y su destacada actuación en el Europeo Sub-21 de 2007, donde fue nombrado mejor jugador del torneo, le abrió las puertas del Real Madrid. Llegó como una de las grandes promesas del fútbol neerlandés, aunque su paso por el club blanco no alcanzó las expectativas.

En 2010 fue cedido al Hércules con la esperanza de recuperar su mejor nivel, pero tampoco logró consolidarse. A partir de entonces, inició un largo recorrido por once equipos y seis países diferentes —entre ellos Everton, Reading, Kayseri Erciyesspor o Sparta Rotterdam— que confirmaron que aquel joven talentoso no llegó al nivel que muchos pronosticaban.

Tras retirarse oficialmente en 2023, Drenthe había vuelto a los terrenos de juego con el FC Rebellen, un proyecto de exprofesionales que combina fútbol y causas sociales. Hoy, el mundo del deporte se une en el deseo común de ver su pronta recuperación.