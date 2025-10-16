Ni Messi ni Mbappé, este es el futbolista en el mundo con el salario más alto

El fútbol es uno de los deportes que más dinero mueve en el mundo y, por supuesto, sus deportistas suelen tener sueldos millonarios que sobrepasan la lógica y deja a más de uno sorprendido con ingresos de hasta más de 200 millones de dólares al año.



Este es el futbolista con el salario más alto en todo el mundo

La revista Forbes dio a conocer la lista oficial de los futbolistas que más ganan en el mundo. Un ranking de diez jugadores en donde resaltan desde algunos veteranos hasta algunos más jóvenes de esta nueva generación en el deporte.

Allí, el que más gana es el portugués Cristiano Ronaldo que cuenta con una cifra de 280 millones de dólares anuales siendo el que más gana y sacando mucha diferencia del segundo, que, en este caso, es Messi con 130.

“De hecho, entre todos los atletas que Forbes ha seguido desde 1990, solo uno ha superado ese monto en un solo año mientras seguía activo en su deporte: el boxeador Floyd Mayweather, quien recaudó unos US$300 millones en los 12 meses que terminaron en junio de 2015 y US$285 millones tres años después”, indicó el portal.

El futuro de Cristiano Ronaldo no está claro en el club saudí // Foto: AFP

Estos son los 10 futbolistas con el salario más alto en el mundo

Cristiano Ronaldo (280 millones de dólares). Lionel Messi (130 millones de dólares). Karim Benzema (104 millones de dólares). Kylian Mbappé (45 millones de dólares). Earling Haaland (85 millones de dólares). Vinicius Jr (60 millones de dólares). Mohamed Salah (55 millones de dólares). Sadio Mané (54 millones de dólares). Jude Bellingham (44 millones de dólares). Lamine Yamal (43 millones de dólares).

¿Cuál es el colombiano con el salario más alto?

El futbolista colombiano con el salario más alto es Luis Díaz en el FC Bayern con 14 millones de dólares al año, superando la cifra de 10 que tiene Jhon Jáder Durán en el Al-Nassr (Fenerbahce en préstamo), que era el primero hace pocos meses.

