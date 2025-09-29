Ya se estrenó la tarjeta verde en el fútbol: ¿cómo funciona esta nueva regla?

Arrancó en Chile el Mundial Sub 20 de la Fifa, en el que cada selección que participa prueba a sus juveniles con el fin de encontrar nuevos talentos. En esta edición, Colombia también está presente con grandes figuras; de hecho, debutará ante Arabia este lunes, 29 de septiembre.

Este gran torneo, esperado por muchos, inició el pasado 27 septiembre e irá hasta el próximo el 19 de octubre. Esta vez, tendrá varias novedades que buscan “justicia” en el fútbol y permitir un VAR más simple.

Se trata de la tarjeta verde, que estará en poder de los técnicos, más no de los árbitros, como históricamente se ha visto con las tarjetas amarillas y rojas de sanción y expulsión. Y es que esta nueva herramienta no será para “pitar” faltas.

Según explicó la Fifa, esta tarjeta verde servirá, específicamente, para que el cuerpo técnico de un equipo reclame ante una duda. En términos sencillos, se usará para casos donde se considere que el árbitro no sancionó una jugada que debía ser pitada.



Árbitro

Solo puede usarse para revisar cuatro situaciones exactas de juego, que, entre otras cosas, se parece a las correcciones y exámenes que hacen desde el VAR con jugadas polémicas.

Entonces, esta nueva tarjeta solo servirá para pedir revisión de:



Si hay gol o no Pedir un penal Para pedir tarjeta roja directa en caso de falta Y por una falta que no fue mostrada correctamente

Cabe recordar que, aunque el técnico haga uso de esta medida, el árbitro, después de la revisión, puede seguir con la decisión inicial, es decir, no sancionar nada.

Serán solo los entrenadores de cada selección los que hagan la petición a los jueces y luego al cuarto árbitro. Además, tendrán derecho a solo dos peticiones por partido.

La tarjeta ya se usó en el Mundial Sub 20 en el partido entre Corea del Sur y Ucrania. Fue el entrenador Lee Chang-Won quien hizo ele debut oficial al pedir revisión de un penal para su equipo.

En este caso, el árbitro Keylor Herrera revisó la jugada, pero se quedó son su decisión de no pitar penal al considerar que no existió ninguna falta en el área.

En ese mismo encuentro, el técnico de Ucrania también uso su tarjeta verde. Pidió anular gol por una supuesta posición fuera de lugar; esta vez, el árbitro sí corrigió y anuló el tanto.