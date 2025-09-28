Así fue la inauguración del Mundial Sub-20 en Chile: música, historia y color

La inauguración del Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile ofreció un espectáculo breve pero vibrante. En apenas ocho minutos, el Estadio Nacional de Santiago se llenó de color, música y banderas en una puesta en escena diseñada especialmente para la televisión, siguiendo la línea de los eventos recientes del organismo internacional.

Previo al encuentro entre Chile y Nueva Zelanda, cerca de 30.000 aficionados disfrutaron de esta celebración del fútbol, marcada por el regreso de Los Ramblers, el histórico grupo chileno de jazz y rock and roll fundado en 1959, que interpretó el icónico “El Rock del Mundial”, himno oficial de la Copa de 1962. Esta pieza, reconocida por la FIFA como la primera canción oficial de una Copa del Mundo y considerada por Billboard entre las siete más relevantes en la historia de los mundiales, evocó la gesta de La Roja que, hace más de seis décadas, logró el tercer lugar mientras Brasil alzaba su segunda Copa Jules Rimet.

El tributo a la historia futbolística chilena se reforzó con la participación de la banda de punk rock Los Miserables, que interpretó “El Crack”, un tema que mezcla la pasión por el fútbol con crítica social. Se sumó la futbolista y cantante Cari Monteci, autora de “Métele”, himno oficial de la selección femenina chilena.

Bonita inauguración del Mundial Sub 20 Chile 2025. Qué lindo es ser testigos de este momento, una nueva Copa del Mundo de fútbol en nuestro país. Qué sea una linda fiesta deportiva y que nuestro seleccionado haga un buen papel, necesitamos una alegría. 🇨🇱 #VamosChile pic.twitter.com/iuaLqqBRHf — Juan Zamorano Farias (@JuanZamoranoF) September 27, 2025

El cierre estuvo a cargo de Shirel, ex participante de The Voice Chile y una de las voces emergentes del pop nacional, quien presentó el tema oficial del torneo, “El alma en la cancha (olé, olé, olé)”, acompañada por la compañía de danza Dillas Crew y animadores de Mundo Freestyle.



El evento contó con la presencia del presidente chileno, Gabriel Boric, acompañado de su hija de tres meses; el presidente de la ANFP, Pablo Milad; y el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez. En representación de la Fifa asistieron Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros, y Roberto Grassi, responsable de los torneos juveniles, quien destacó que Gianni Infantino estará presente en la final del 19 de octubre.

Esta es la segunda ocasión en que Chile organiza un Mundial Sub-20, tras la edición de 1987, ganada por la extinta Yugoslavia. Con este torneo, el país se convierte en el anfitrión sudamericano que más Copas del Mundo ha recibido en distintas categorías, alcanzando cinco ediciones y superando a potencias como Brasil y Argentina.