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Jorge Andrés Carrillo salió de ISA por terminación unilateral sin justa causa del contrato

Así lo denunció el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, a través de la red social X.

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