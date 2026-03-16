Jorge Andrés Carrillo salió de ISA por terminación unilateral sin justa causa del contrato. Aseguran que el exgerente de EPM habría salido con una indemnización superior a los 600 millones de pesos

A través de información relevante, Interconexión Eléctrica -ISA- confirmó que se llevó a cabo la terminación unilateral sin justa causa del contrato de Jorge Andrés Carrillo, elección que había sido anulada debido a vicios de trámite que dejaban dudas sobre la transparencia del proceso de escogencia.

Hay que mencionar que el exgerente de Empresas Públicas de Medellín ya había sido suspendido de su cargo el pasado 27 de febrero cuando la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró nulo el nombramiento porque se modificaron criterios de evaluación después de iniciado el proceso.

Luego de conocido este dato, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, indicó a través de su cuenta de X que, al parecer, Carrillo habría salido con una millonaria indemnización producto de su sueldo y algunas bonificaciones.



“Se llevará casi que por indemnización más de 600 millones de la plata de los colombianos después de que le hizo tanto daño a Medellín y ahora a Colombia. ¡A este señor hay que ponerlo en el ojo del huracán, no se la puede llevar tan fácil!”, indicó el concejal.

Blu Radio consultó con uno de los accionistas de Interconexión Eléctrica quien manifestó que ya fueron informados de un memorial que se envió al Consejo de Estado para retomar el proceso y que ahora entra nuevamente a jugar un papel crucial la cazatalentos Korn Ferry.

Lo que se ha podido conocer es que el proceso avanzaría con los candidatos que estaban en lista en enero de 2024 y entre los cuales destacan nombres como André Cangucú, José Arias, Guillermo Fonseca, Mónica Contreras o Juan Ortega quienes obtuvieron mejor calificación que el exgerente de EPM.