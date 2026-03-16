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Blu Radio  / Economía  / ¿Qué es la Tasa Rosa? El principal 'dolor de cabeza' para las mujeres a la hora de pedir créditos

¿Qué es la Tasa Rosa? El principal 'dolor de cabeza' para las mujeres a la hora de pedir créditos

De acuerdo con el Fondo Económico Mundial, una mujer tiene un 15 % menos de probabilidades de que su crédito sea aprobado

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