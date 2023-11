Europa League 2023: Liverpool y Luis Díaz, los protagonistas de la quinta fecha europea

Regresan las emociones de la Europa League 2023 , que tienen como protagonista al colombiano Luis Díaz bajo las filas del Liverpool. El equipo de Merseyside que tras un mal paso en la temporada anterior de la Premier League cayó en esta competición, que busca sumar en su palmarés.

El equipo de Jurgen Klopp recibe al Lask de Austria en Anfield. Con la ventaja de jugar en casa, los reds buscan conseguir los tres puntos que de ser así podría asegurar su cupo en la próxima ronda de la Europa League 2023. Sin duda se espera que el guajiro Luis Díaz se protagonista incluso anotando algún gol.

El otro encuentro a seguir de la quinta jornada de la Europa League 2023 será en Francia, el Olympique de Marseille recibe al Ajax en un duelo inédito por la supervivencia del grupo B. De perder el equipo neerlandés quedaría por fuera de esta edición, por lo que está obligado a ganar en condición de visitantes.

Partidos de la 5 fecha de la Europa League 2023



Jueves 30 de noviembre

Sparta Braga (POR) vs. Betis (ESP) / 12:45 de la tarde

Atalanta (ITA) vs. Sporting (POR) / 12:45 de la tarde

Backa Topola (SRB) vs. West Ham (GBR) / 12:45 de la tarde

AEK Atenas (GRC) vs. Brighton (GBR) / 12:45 de la tarde

Freiburg (DEU) vs. Olympiacos (GRC) / 12:45 de la tarde

Maccabi Haifa (ISR) vs. Rennes (FRA) / 12:45 de la tarde

Sturm Graz (AUT) vs. Rakow Czestochowa (POL) / 12:45 de la tarde

Liverpool (GBR) vs. LASK (AUT) / 3:00 de la tarde

Olympique de Marsella (FRA) vs. Ajax (NLD) / 3:00 de la tarde

Villarreal (ESP) vs. Panathinaikos (GRC) / 3:00 de la tarde

Hacken (SWE) vs. Bayer Leverkusen (DEU) / 3:00 de la tarde

Servette (CHE) vs. Roma (ITA) / 3:00 de la tarde

Rangers (GBR) vs. Aris Limassol (CYP) / 3:00 de la tarde

Sheriff Tiraspol (MDA) vs. Slavia Praga (CZE) / 3:00 de la tarde

Toulouse (FRA) vs. Union Saint Gilloise (BEL) / 3:00 de la tarde

Molde (NOR) vs. Qarabag (AZE) / 3:00 de la tarde

Publicidad

Todos estos compromisos se podrán ver a través de ESPN y Star Plus, los únicos canales autorizados para la transmisión de la competencia. La apuestas dan la posible clasificación de Liverpool, Olympique de Marseille, Roma, entre otros.

Le puede interesar