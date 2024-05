“Si no me posesiono, me sancionan; no renuncio”, dice nuevo rector de Universidad Nacional

José Ismael Peña fue elegido nuevo rector de la Universidad Nacional y su nombramiento causó todo tipo de reacciones, incluso, por parte de la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, quien dijo que el proceso de elección no siguió el protocolo y, si se incurrió en alguna irregularidad, debe ser “rechazada”. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, la nueva cabeza de la universidad respondió y dijo que, si creen que hay algo ilegal, “que denuncien”.

“Si la señora ministra dice eso, por supuesto que ella deberá, como cualquier ciudadano y cualquier persona que considere que hay un acto ilegal, denunciarlo ante las autoridades judiciales. Nosotros somos un Estado de derecho y debemos atender esa obligación. Si yo veo que hay un acto ilegal en alguna entidad o en alguna parte, como ciudadano tengo la obligación de denunciarlo”, recalcó el rector Peña.

Descarta su renuncia

Al ser preguntado sobre la posibilidad de renunciar a su cargo por los varios desmanes en la sede de la Nacional en Bogotá y las quejas de otros sectores, aseguró que hizo un juramento y seguirá como rector. En ese sentido, dijo que, en dado caso, recibirá una sanción, pero que no dejará la Rectoría de la universidad.

“Por supuesto que no, porque yo hice un juramento el día que me posesioné como profesor de la Universidad Nacional en 1992 e hice un juramento el día en que me posesioné como rector. Estaré todo el tiempo atendiendo la normatividad, la Constitución y la ley”, subrayó.

Sobre la polémica por el proceso de su designación como rector, el cual se resolvió en una notaría de Bogotá, comentó que su elección fue “equivalente” a las demás de los otros rectores desde que “este procedimiento existe”. Según detalló, durante los últimos 25 años el “procedimiento ha sido el mismo”.

Explicó que, si no se hubiera posesionado como lo determinan las normas, estaría enfrentado un proceso disciplinario. Recalcó que era su obligación tomar posesión del cargo el día establecido, de no hacerlo, tendría que “atenerse” a sanciones y multas.

“La ley determina el mecanismo y dice, además, que si no lo hago debo atenerme a las sanciones y multas correspondientes. Era obligatorio posesionarme porque, si no, después iba a tener un proceso disciplinario por no haber tomado posesión de mi cargo como rector, para el cual fui designado de acuerdo con la normatividad vigente”, indicó Peña.

Ante los recientes hechos de vandalismo en la universidad por parte de encapuchados, el nuevo rector pidió la intervención del Gobierno nacional ante la grave situación de orden público dentro de la Ciudad Universitaria en Bogotá.

“Las personas que salieron ayer a cometer desmanes no son estudiantes de la Universidad Nacional, son personas que no pertenecen a la comunidad. Son personas que no estaban protestando, no mencionaban nada; salieron a destruir, como lo hacen en ocasiones y lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades. La comunidad universitaria tiene formas diferentes de protesta, ellos marchas y discuten, pero esa situación no es propia de una comunidad universitaria”, concluyó el rector Peña.

