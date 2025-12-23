Así afecta el decreto de emergencia económica al país: Mañanas Blu, martes, 23 de diciembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 23 de diciembre de 2025:



Paloma Valencia, candidata presidencial, se refirió a su participación en la Gran Consulta Por Colombia el próximo 8 de marzo.

Andrés Idárraga, ministro de Justicia, profundizó sobre la aspersión terrestre con glifosato.

Los senadores Carlos Abraham Rodríguez, Carlos Meisel y Juan Felipe Lemos, se pronunciaron sobre el decreto de emergencia económica.

Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, habló sobre la emergencia económica.

Alfredo Piñeres, superintendente de Transporte, dio detalles del bus en el que murieron 16 jóvenes del Liceo Antioqueño.

