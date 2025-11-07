En vivo
Convocatoria de la Selección Colombia para amistosos de noviembre

Néstor Lorenzo llamó a 26 jugadores para los partidos de la Selección Colombia frente a Nueva Zelanda y Australia.

