Convocatoria de la Selección Colombia para amistosos de noviembre

La Federación Colombiana de Fútbol ya dio a conocer los nombres de los 26 convocados de la Selección Colombia para la doble fecha de amistosos que se jugará este mes de noviembre en Estados Unidos, como preparatorio al Mundial 2026 al que Colombia ya se clasificó.

Después de disputar dos juegos en el mes de octubre frente a la selección de México, a la que goleó la tricolor 4-0, y empatar sin tantos frente a Canadá, Colombia ahora se verá las caras con sus iguales de Nueva Zelanda y Australia en territorio norteamericano los días 15 y 18 de noviembre.

De acuerdo con la Federación, los dirigidos por Néstor Lorenzo se concentrarán en Fort Lauderdale (Florida) desde el próximo sábado 8 de noviembre hasta el 17 del mismo mes, día en el que tomarán un vuelo directo a New York, Estados Unidos.

Selección Colombia vs. México en amistoso previo al Mundial Foto: AFP

Lista de los 26 jugadores convocados a la Selección Colombia

Álvaro Angulo — Pumas (MEX) Álvaro Montero — Vélez Sarsfield (ARG) Camilo Vargas — Atlas F.C. (MEX) Carlos Andrés Gómez — Vasco da Gama (BRA) Carlos Cuesta — Vasco da Gama (BRA) Daniel Muñoz — Crystal Palace F.C (ENG) Dávinson Sánchez — Galatasaray S.K. (TUR) David Ospina — Atlético Nacional (COL) Gustavo Puerta — Racing de Santander (ESP) James Rodríguez — Club León (MEX) Jefferson Lerma — Crystal Palace F.C. (ENG) Jhon Arias — Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG) Jhon Córdoba — F.C. Krasnodar (RUS) Jhon Lucumí — Bologna F.C. (ITA) Johan Carbonero — Internacional SC (BRA) Johan Mojica — R.C.D Mallorca (ESP) Jorge Carrascal — Flamengo (BRA) Juan Camilo Portilla — C.A. Talleres (ARG) Kevin Castaño — River Plate (ARG) Luis Díaz — F.C. Bayern Múnich (GER) Luis Suárez — Sporting C.P. (POR) Rafael Santos Borré — Internacional SC (BRA) Richard Ríos — S.L. Benfica (POR) Santiago Arias — E.C. Bahía (BRA) Yáser Asprilla — Girona F.C. (ESP) Yerry Mina — Cagliari Calcio (ITA)

Cómo le fue a Colombia en los últimos amistosos

La Selección Colombia cerró su más reciente serie de partidos de preparación con buenos resultados. En el primero, disputado en el AT&T Stadium de Arlington (Texas), el conjunto nacional superó ampliamente a México con una apabullante victoria por 0-4.

Los tantos del compromiso fueron obra de Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero, en un encuentro donde la selección colombiana mostró contundencia en ataque y solidez en defensa.

Desde los primeros minutos, el equipo controló el ritmo del juego, generando varias oportunidades claras. James Rodríguez, capitán del equipo, estuvo cerca de anotar al minuto 11 con un remate de zurda que pasó cerca del arco, y poco después asistió a Lucumí para abrir el marcador.

Esa victoria se sumó a la racha positiva que mantiene la tricolor en la era Lorenzo.

Días más tarde, el equipo nacional enfrentó a Canadá en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, en un duelo que finalizó sin goles. El encuentro fue más cerrado y con pocas opciones de peligro en ambas áreas.

El cuerpo técnico aprovechó la ocasión para realizar varias modificaciones en la nómina, dándole minutos a jugadores que buscaban consolidarse en el grupo principal. Sin embargo, el conjunto colombiano tuvo dificultades para generar juego ofensivo y conectar con claridad en el último tercio del campo.

Por su parte, Canadá tampoco logró imponer condiciones, y el empate 0-0 reflejó la falta de profundidad de ambos equipos durante el desarrollo del partido. Pese a ello, el amistoso dejó conclusiones importantes para el cuerpo técnico, que continúa afinando detalles de cara a la reanudación de las Eliminatorias al Mundial de 2026.