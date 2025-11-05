¿La Selección Colombia jugará en Medellín? El anuncio que ilusiona a los hinchas

El alcalde Federico Gutiérrez finalmente entregó una noticia que los habitantes de Medellín esperaban desde hace años: la renovación del estadio Atanasio Girardot. El proyecto contempla ampliar su capacidad de 45.000 a cerca de 60.000 espectadores y construir una moderna cubierta que pondrá al escenario a la altura de los mejores estadios de Europa.

El proyecto tendrá una inversión superior a los 750.000 millones de pesos, una obra que busca darle a la ciudad “un escenario a su altura”. Sin embargo, este anuncio en la capital antioqueña volvió a abrir una puerta que meses atrás había dejado entreabierta el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún: la posibilidad de cambiar la sede de la Selección Colombia. En su momento, Jesurún fue enfático en un punto clave: la capacidad del estadio.

Alcalde de Medellín habla del Atanasio Girardot // Fotos: Alcaldía de Medellín

Medellín se ilusiona con ser la nueva sede de la Selección Colombia

En su momento, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, aseguró que uno de los requisitos para que un estadio albergue un partido de la Selección Colombia es contar con una capacidad entre 55.000 y 60.000 espectadores, una condición que hasta ahora solo cumple el estadio Metropolitano de Barranquilla. Sin embargo, el nuevo proyecto de renovación del Atanasio Girardot abrió la posibilidad de que Medellín sea tenida en cuenta como futura sede.

A esa puja se sumó también el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, cuyo plan de renovación fue anunciado el pasado 6 de agosto. De acuerdo con lo revelado, el nuevo escenario podría alcanzar una capacidad cercana a los 60.000 espectadores. Esto significaría que la Selección Colombia podría contar no con una, sino tres posibles sedes para disputar sus partidos de Eliminatorias.



Si el proyecto del Atanasio Girardot se concreta, Medellín podría cumplir los requisitos que la Federación Colombiana de Fútbol exige.