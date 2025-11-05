En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Jaime Esteban Moreno
Zohran Mamdani
Palacio de Justicia
Ataques a 'narcolanchas'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / ¿La Selección Colombia jugará en Medellín? El anuncio que ilusiona a los hinchas

¿La Selección Colombia jugará en Medellín? El anuncio que ilusiona a los hinchas

Hace algunos meses, la Federación Colombiana de Fútbol abrió la posibilidad de que la Selección Colombia cambie salga de Barranquilla. Ahora, un nuevo anuncio volvió a ilusionar a los hinchas paisas.

hincha de la Selección Colombia y nuevo Atanasio Girardot de fondo.jpg
¿Medellín será sede de la Selección Colombia? //
Fotos: Alcaldía de Medellín y AFP.
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 5 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad