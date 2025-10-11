Colombia HOY vs. México: EN VIVO, gratis y online el partido amistoso en EEUU

Día de buen fútbol gracias a la Selección Colombia HOY sábado, 11 de octubre, cuando reciba a México en duelo amistoso en territorio estadounidense de cara a la preparación para el Mundial 2026, con el objetivo de sumar puntos para lograr un sitio como cabeza de serie en el sorteo el 13 de diciembre en Miami.

Néstor Lorenzo pondrá su mejor 11 en este duelo, pues, según él, serán partidos que servirán para sacar todo el potencial de los futbolistas al igual que de la idea de juego, sin embargo, con la oportunidad de darle minutos a nuevas caras que puedan sumar en esa idea. Por su parte, México como anfitriona querrá dar su mejor versión para demostrar que será un rival digno de la competencia.

Selección Colombia en la Eliminatoria Sudamericana Foto: AFP

¿A qué hora y dónde ver el partido de la Selección Colombia HOY vs. México?

Este duelo amistoso entre Colombia y México se encuentra programado para las 8:10 de la noche (hora colombiana). Este será gratis y online, a través de YouTube, gracias al equipo de Blog Deportivo que tendrá todas las emociones de este choque internacional; asimismo, la señal de radio 89.9 FM tendrá el minuto a minutos con todo un equipo de expertos EN VIVO.

Lo que debe saber de la Selección Colombia Mayores

Dirigida por Néstor Lorenzo, la 'tricolor' completa un proceso de casi 4 años en donde ha sido de altos y bajos, desde una racha de año y medio venciendo a rivales como Alemania, España, Argentina y Brasil hasta una mala racha de resultados en Eliminatorias Sudamericanas.



Lo cierto es que bajo el mando del argentino, el plantel se ha sentido cómodo y ha potenciado su calidad, no solo a nivel selección, sino en clubes dejando un momento dulce del fútbol colombiano en el fútbol europeo.



Posibles alineaciones de Colombia vs. México HOY