Golazo de Luis Díaz amplía la ventaja de Colombia ante México en amistoso internacional

La Selección Colombia volvió a demostrar su solidez y buen momento futbolístico este sábado 11 de octubre en el amistoso frente a México disputado en territorio estadounidense como parte de su preparación para el Mundial de 2026.

Tras el gol inicial de Jhon Lucumí al minuto 16, producto de una gran asistencia de James Rodríguez, el turno fue para Luis Díaz, quien amplió la ventaja con una brillante definición al minuto 55.

El jugador del Bayern Múnich aprovechó un pase filtrado de James Rodríguez, su socio habitual en la ofensiva, y con gran clase definió por encima del arquero Malagón para poner el 2-0 parcial. La jugada recordó las conexiones que ambos han protagonizado en las eliminatorias, donde la dupla James-Díaz ha sido determinante para la Tricolor.

🇨🇴 GOOOL de Luis Díaz. Asistencia de James Rodríguez. 2-0 gana Colombia ante México 🇲🇽, al 56’ https://t.co/4MP6BRnfBR — Pipe Sierra (@PSierraR) October 12, 2025

Diez minutos después, Jefferson Lerma selló el 3-0, confirmando la superioridad del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.



Golaço de Jefferson Lerma para ampliar o placar para a seleção colombiana



Situação ficando cada vez pior...



🇲🇽 MÉXICO 0x3 Colômbia 🇨🇴#LigaMXBrasil https://t.co/5rH1gT7pkI — LIGA MX BRASIL 🇲🇽🇧🇷 (@LigaMexicanaBR) October 12, 2025

Además del triunfo, el compromiso representa para Colombia una oportunidad clave para sumar puntos en el ranking FIFA y fortalecer sus aspiraciones de ser cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026, que se realizará el próximo 13 de diciembre en Miami.